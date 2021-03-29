Pandemi döneminde görülme oranı arttı

Dr. Muhammet Ali Yılmaz, "Bu yıl uyuz vakalarında az da olsa artışlar mevcut. Bunun sebebi de pandemi döneminde evlerimizde aile ile çok fazla vakit geçirmemiz" dedi.

Hastanelerde son dönemlerde yaşanan uyuz vakalarındaki artış dikkat çekiyor: Kişide kaşıntı ve döküntüye neden olan uyuz hastalığı, özellikle sonbahar ve kış aylarında artış gösterirken, hastalığın son derece bulaşıcı olduğu belirtildi. Dünyada oldukça yaygın olarak görülen ve cildin üst katmanına yerleşmesiyle ortaya çıkan uyuz, akarın ciltte tüneller açarak ilerlemesine bağlı olarak kaşıntıya neden oluyor. Geceleri daha yoğun bir şekilde kaşıntıya neden olan hastalık, tedavi edilmediğinde döküntü ve yara oluşumunu beraberinde getiriyor.