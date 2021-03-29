Romatizma çeşitleri nelerdir? Kaç çeşit romatizma hastalığı var?

Uzun süreli kas, kemik ve eklem ağrıları ve iskelet sistemi üzerinde hareket etmeyi zorlaştıracak sertleşmeler oluşmasının akla getirdiği ilk şey romatizma oluyor. Romatizma hakkında ilk bilinmesi gereken şey tek bir hastalığı tanımlamadığı ve romatizmanın çok fazla çeşidi olduğudur. Romatizmaya dair merak edilenleri sizler için derledik...

KAÇ ÇEŞİT ROMATİZMA HASTALIĞI VAR?

Romatizmanın çok fazla çeşidi olduğunu söylemiştik. Peki, romatizma çeşitleri sınıflandırılırken dikkate alınan şey ne? Hemen söyleyelim: Romatizma ilk olarak İltihaplı romatizma ve İltihaplı olmayan romatizma olmak üzere iki ana gruba ayrılıyor.

İltihaplı romatizma: Adından da anlaşılabileceği gibi mikropların ya da bakterilerin neden olduğu romatizma çeşididir. Bağışıklık sisteminin bozulması durumunda mikropların ve ürik asit gibi maddelerin yarattığı hasar sonucu ortaya çıkar. Çok ağrılı geçen iltihaplı romatizma her yaştan insanda hatta çocuklarda bile görülebilir.

İltihaplı olmayan romatizma: Bu romatizma grubunda herhangi bir mikrobun etkisi yoktur tamamen eklem hareketleriyle ilgilidir. Kireçlenmenin, aşırı kilonun, kazaların ya da iskelet sistemine alınan ağır darbelerin oluşturduğu yıpranmanın neden olabildiği gibi psikolojik sıkıntıların da neden olabildiği kabul edilir.

İLTİHAPLI ROMATİZMA ÇEŞİTLERİ NELER?

Romatoid Artrit (RA)

Ankilozan Spondilit (AS)

Sistemik Lupus Eritematozus (SLE)

Behçet Hastalığı

Gut

Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF)

EKLEM ROMATİZMASI NE DEMEK?

Tıp dilinde Romatoid Artrit (RA) olarak tanımlanan ve iltihaplı romatizma çeşitleri arasında en yaygını olarak kabul edilen eklem romatizması neredeyse bütün eklemlerde hissedilmesi bir yana özellikle sabahları yarım saati geçen tutulmalar ve sertleşmelerle kendisini hissettirir.

Bağışıklık sisteminin bozulması sebebiyle yerleşen iltihaplı romatizmalardan biri olan eklem romatizması kronikleşebilir ve kadınlarda görülme sıklığı erkeklere oranla daha fazladır. Pek çok eklemi aynı anda etkilemesi sebebiyle günlük yaşam kalitesini düşürür. Ömür boyu sürme ihtimali vardır ama yine de eklem romatizmasında erken tanı ve tedavi hayati önem taşır.

Eklem romatizmasının en belirgin belirtisi sabah tutulumu olsa da el, ayak, dirsek ve dizlerde meydana gelen şişkinlikler de önemli belirtilerinden biridir.

ROMATİZMA TESTİ NEDİR?

Uzun süreli eklem ağrıları hissedilmesi akıllara romatizma testi yaptırma düşüncesini getirir. Romatizma ağrısı hissedenlerin en çok araştırdıkları şeylerin başında romatizma tanısı için yapılan romatizma testi ve kan tahlilinde romatizma değeri gelir. Tıp dünyasında "romatizma testi" olarak anılan özel bir test bulunmaz ancak romatizmal ağrıların incelenmesini ve tanı konulmasını kolaylaştıran pek çok farklı test vardır.

Romatizma şikâyetleriyle hekime başvuran hastanın önce hastalık öyküsü dinlenir. Ağrıların şiddeti ve sıklığı, nasıl seyrettiği anlaşılmaya çalışılır. Hastalık öyküsünün ardından farklı farklı birçok test yapılır. Romatizma tanısı konmadan önce kemiklerin sağlık durumunu anlamak adına kalsiyum, fosfor ve alkali fosfataza bakılır.

Anemi ihtimali incelenir. Ağrının şiddetine göre biyopsi yapılabilir, eklem sıvısı alıp incelenebilir. İmmünolojik testlere muhakkak bakılır ve elbette ağrıların nedeninin bir iltihap olup olmadığını anlamak için kan tahlilleri yapılır.

Romatoloji testleri romatizmal ağrıların tanı ve tedavisinde önemli yer tutar. ANA testi, ANCA testi gibi testler romatizma tanısı için yapılan kan tahlillerinden bazılarıdır.