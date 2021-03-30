Doç. Dr. Aziz Öğütlü Acil servisi inceledi

Sakarya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü bir süre önce düzenleme yapılan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kampüsünde incelemelerde bulundu. Kampüs yöneticisi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Hatice Sıçramaz yapılan çalışmalarla ilgili Öğütlü'ye bilgi verdi. Acil serviste bekleme alanlarının yeniden düzenlendiğini dile getiren Sıçramaz, hasta ve yakınlarının poliklinik önlerinde ve koridorlarda beklemeleri için sıramatik sistemi uygulamasına geçtiklerini belirtti. Sıçramaz, sıramatikten aldığı sırayı ekrandan takip eden hastanın bekleme alanından muayene olacağı polikliniğe gittiğini kaydederek, bu sayede acil serviste sıra bekleyen vatandaşların gereksiz stres ve kargaşa yaşamadığını ifade etti. Hizmet kalitesini artırmaya ve vatandaşın daha modern sağlık hizmeti almasına yönelik çalışmaları her zaman desteklediklerini dile getiren Öğütlü, acil serviste muayene sırası bekleyen hastalarla bir süre sohbet etti.