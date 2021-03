Haftada en az bir kez somon yedirin

Son yıllarda beslenme alanındaki trendlerden biri de süper gıdalar. Bu çok çarpıcı terim, bu ismi hak eden gıdalara verilen genel bir isim. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Armağan Oğuz, çocuklar için süper gıdaları anlattı… Net kriterler belirlenmiş olmasa da, bir süper gıdanın, günlük tüketilmesi gereken miktarlarda tüketildiğinde, sağlık üzerinde olumlu etkiler yaratan, zengin içerikli (sağlıklı yağ asitleri, vitamin, mineraller, protein, diyet lifleri ve antioksidanlar gibi) hastalıklardan koruyucu veya iyileştirici etkisi olabilen, tamamen organik iyi tarım esaslarına göre yetiştirilmiş ve bu saydığımız tüm özelliklerin bilimsel olarak ispatlanabildiği gıdalardır denebilir. Süper gıda teriminin, genel anlamda 'sağlığa iyi gelen' manasında kullanıldığını ama yasal kriterleri olmadığı için birçok farklı besinin ticari nedenlerle 'süper gıda' olarak pazarlanabileceğini unutmayın. Bu nedenle çocuğunuzun beslenmesi için seçtiğiniz gıdaların, yetiştirilmesinden, içeriğine kadar tüm aşamalarına dikkat etmek ve bilgi sahibi olmak en doğrusu olacaktır.İçinde bebeğinizin bilişsel gelişimi için gereken yağlardan tutun da folat, A, B, C, E, K vitaminleri, demir vb. mineraller ve bol lif bulunduran mucize gibi bir meyve. Salatalarda, sağlıklı yağ içeriği olarak kullanılabilir. Bebeklerde yumuşak yapısı nedeniyle, kolaylıkla zengin bir mama haline getirilebilir.En bol C vitamini içeren sebzelerden birisidir. Bol lif içermesi ve vücut direncini desteklemesi onu çok değerli bir sebze haline getiriyor. Buharda iyice pişirerek bebeğinize verebilirsiniz. Küçük ağaççıklar şeklinde olması, 1 yaş altındaki bebeğinizin kolayca kavrayabileceği bir sebze.Süper gıda tanımını ziyadesiyle hak eden bir meyvedir. Dut, demir, E, C ve K vitamini, potasyum, magnezyum ve kalsiyumdan zengin, aynı zamanda protein içeriği güçlü bir meyvedir. C vitamini miktarı, portakaldan 3 kat fazladır. Hem çözülebilir hem çözülemeyen lif içeriği yüksektir. Ayrıca dut iyi bir antioksidandır.Yüksek omega 3 ve protein içeriği ile meşhur bir balık türüdür. Çocukların menülerinde haftada en az bir kez bulunması gereken bir besindir.Koyu renkli olanlar en çok olmak üzere iyi bir antioksidandır. Beyin gelişimini ve kan hücresi yapımını destekler. İçeriğinde bol miktarda demir ile A,B ve C vitaminleri bulunmaktadır.Kültürümüzde çok tercih edilen bir süper gıdadır. Çok iyi bir probiyotik kaynağı olan, maya ve yararlı bakteriler içeren fermente süt içeceğidir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Yüksek oranda kalsiyum içermesi nedeniyle, kemik gelişiminin desteklenmesini sağlar. B1, B2, B5, C ve K vitaminleri ile daha birçok mineral içermektedir. 6 ay üzerindeki bebeklerde beslenmeye dahil edilmelidir.