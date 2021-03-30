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Giriş Tarihi: 30.3.2021 10:48

İdrar kaçırma şikâyetiyle gitti ama gerçek başka çıktı!

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
İdrar kaçırma şikâyetiyle gitti ama gerçek başka çıktı!

’da yıllardır idrar kaçırma şikâyeti olan Muhbettin Türkan isimli hasta farklı merkezlerde üç defa idrar yollarından ameliyat oldu, ama şikâyetinin nedeni idrar yolları değil, omurilik tümörü olduğu ortaya çıktı.

Yıllardır idrar kaçırma şikâyeti olan Muhbettin Türkan, farklı merkezlerde üç defa idrar yollarından ameliyat olmasına rağmen yaşadığı sağlık sorunundan bir türlü kurtulamadı.

Özel bir hastanenin Beyin Cerrahi kliniğine başvuran Türkan, Beyin Cerrahı Op.Dr. Mustafa Başaran tarafından muayene idildi. Dr. Başaran, hastanın mevcut şikayetlerinin idrar yollarındaki bir problemden kaynaklanmayıp omurilik sinir orjinli bir hastalık olduğu düşüncesi ile gerekli tetkik ve radyolojik değerlendirmesini gerçekleştirdi. Çıkan sonuçlarla Türkan'ın omuriliğinde 3 santimetre çapında omurilik tümörü saptandı. Hastanenin ileri tıbbi teknolojisi ve Dr. Başaran'ın deneyimli cerrahisi ile tümör başarılı bir ameliyatla çıkarıldı.

Ameliyattan sonra sağlığına kavuşan Türkan, hem idrar yolu şikâyetlerinden hem de omuriliğindeki tümörden kurtulmuş oldu.

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İdrar kaçırma şikâyetiyle gitti ama gerçek başka çıktı!
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