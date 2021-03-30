Kolesterol damar tıkanıklığı ve felç riskini artırıyor

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Halil Tanrıverdi, kolesterol hastalığının risk ve belirtileri hakkında bilgi verdi. Her hastanın öyküsüne göre farklı tedaviler uygulayarak belirten Dr. Tanrıverdi, "Kolesterol yüksekliği olan hastalar bize en çok baş ağrısı, halsizlik ve yorgunluk şikayetleriyle gelir. Ama birçok hastanın kolesterol yüksekliğine bağlı olarak doğrudan bir şikayeti olmaz. Biz hekimlerin kolesterol düzeyine önem verme sebebimiz en büyük risk faktörlerinden, damar tıkanıklığı ve felç açısından risk teşkil etmesidir. Hastaların kolesterol düzeyini belli aralıklarla ölçeriz ve bunları ilaç tedavisi gibi, diyet ya da egzersiz gibi önerilerde bulunuruz. Her hastada bizim hedeflediğimiz kolesterol düzeyi farklıdır. Kimi hastalarda daha çok kolesterol yüksekliğine müsaade edebilir bazı hastalarda daha düşük kolesterol değerlerini isteriz. Burada önemli olan hastanın kolesterole ek olarak dışında yaşantısına eşlik eden ek bir hastalığının bulunması. Diyabetinin, tansiyonun, aileden kalp hastalığının ve sigara gibi değişik faktörlerin olması bizim için önereceğimiz tedavi için önemli faktörlerdendir" dedi.





"AMACIMIZ HASTANIN KALP KRİZİ RİSKİNİ AZALTMAK"

Kolesterol yüksekliğinde tanı ve tedavilerinden bahseden Prof. Dr. Tanrıverdi, "Kolesterol yüksekliğinin tedavisinde kullanılan diyet egzersiz dışında çeşitli ilaçlar bulunur. Bu ilaçları hastanın kolesterol düzeyinin derecesine göre tercih ederiz. Bazen kombine formları kullanırız bazen de tek formlu ilaçları kullanırız. Kolesterol damarlarda yağlanma yapar. kolesterol damar içerisindeki yağlanmanın üzerine bir kılıf örter. Yağ tabakasının üzerindeki kılıf, ne kadar sert olursa o kadar kal krizi riski az olur. Yağ tabakasının içindeki yağ miktarı ne kadar az olursa kalp krizi riski az olur. Yağ miktarı ne kadar çok olursa kalp krizi riski de o kadar yüksek olur. Buradaki amacımız verdiğimiz ilaçlarla kolesterol düzeyini düşürüp yağ tabakasında miktarı azaltmak hem de üzerindeki kılıfı sertleştirerek hastanın kalp krizi riskini azaltmaktır" ifadelerini kullandı.