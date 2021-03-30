Mutant virüse karşı çocuklarınızı koruyun!

MAVİ VE SARI YERLERDE RİSK DAHA BÜYÜK

Yorulmaz, Kovid-19 risk haritasında düşük ve orta riskli, bulaşın daha düşük olduğu kentlerde çocukların koronavirüse yakalanma ihtimalinin daha yüksek olduğunu ifade etti.

Bu riskin çocuklar tarafından algılanmayabileceğini söyleyen Yorulmaz, "Risk haritasında mavi ve sarı olan yerlerde risk daha büyük. Aynı risk büyüklerimiz için de geçerli. Sanki burada böyle bir bulaş riski yok istediğim gibi davranabilirim algısı yaratmamalı." dedi.