Pandemi’de KOAH uyarısı

Pandemi süreci yaklaşık bir yıldır hayatımızı olumsuz yönde etkiliyor. Bu süreçte özellikle kronik hastalıkları olanların sağlıklarına çok dikkat etmesi gerekiyor. Örneğin KOAH hastalığı olanların daha dikkatli olmaları şart çünkü bu hastalık bir akciğer hastalığı olarak pandemi sürecinde biraz daha öne çıkıyor. Peki KOAH nedir, nasıl bir hastalıktır, hastalığa karşı neler yapılması gerekir. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Aysel Abbasova, özellikle pandemi döneminde KOAH hastaları için uyarılarda bulundu ve hastalık konusunda bilgiler verdi.

HALK SAĞLIĞI SORUNU

Hastalığın tanımını yaparak önemine dikkat çeken Uzm. Dr. Aysel Abbasova, "Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) solunumla akciğerlere alınan havanın hava yollarında oluşan daralmaya bağlı kolay bir şekilde dışarı verilememesi şeklinde olan bir akciğer hastalığıdır. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH); tüm dünyada önde gelen bir halk sağlığı sorunudur. KOAH ülkemizde ve dünyada üçüncü en sık ölüm nedenidir. 40 yaş üstü nüfusta KOAH %10-15 sıklığında görülmektedir. Küresel olarak her yıl yaklaşık 3 milyon kişi KOAH'tan ölmektedir. Bu çok önemli halk sağlığı konusunda toplumlarda bilgi düzeyi çok yetersizdir" dedi.

KİMLER KOAH RİSKİ ALTINDA?

Risk gurupları konusunda bilgi veren Uzm. Dr. Abbasova, "Sigara içimi KOAH için önde gelen risk faktörüdür. Pasif sigara içimi de akciğerin toplam inhale partikül ve gaz yükünü arttırarak solunumsal semptomlara ve KOAH gelişimine katkıda bulunur. Gebelik döneminde annenin sigara içimi intra uterin akciğer büyüme ve gelişmesini etkileyerek ve olasılıkla immün sistemi etkileyerek akciğer büyüme Ve gelişmesinde yetersizliğe neden olur. Açık ateşte veya iyi çalışmayan sobalarda yakılan odun, tezek, bitki kökleri ve kömür gibi biyomas maruziyetleri iç ortam hava kirliliğine neden olan önemli bir diğer risk faktörüdür" açıklamasında bulundu.

SEMPTOMLARI NELERDİR?

Hastalığın belirtileri konusunda da bilgiler veren Abbasova, "Kronik ve progresif nefes darlığı , öksürük ve balgam. KOAH kesin tanısı spirometri ( solunum fonksiyon testi) ile konur. KOAH ilk evresinde yakalanırsa ilerlemesi önlenebilir bir hastalıktır. KOAH'ta ilkin tedavi risk faktörlerinin belirlenmesi ve maruziyetin azaltılması ile başlar. KOAH ataklarla seyreden bir hastalıktır.Her atak hastalığı bir adım geri götürür.Atakların en önemli nedeni solunum yolu enfeksiyonları olduğu için grip,zatüre, yeni tip koronavirüs aşıları da yapılmalıdır.

NEFES ALMAK HERŞEYDİR

KOAH'ta meydana gelen akciğer hasarı geri döndürülemez ancak çeşitli tedavilerle hastalığın seyri yavaşlatılabilir. KOAH tedavisinde hastanın semptomları, alevlenmeleri ve hastaneye yatış sıklıkları dikkate alınarak uygun inhaler ilaçlar reçete edilir. Farmakolojik tedavinin hedefi semptomların kontrolü ve alevlenme sıklığının azaltılmasıdır. Uzun süreli oksigen tedavisi, uyku apnesi, kalp yetmezliği gibi eşlik eden komorbiditelerin uygun tedavisi atakların önlenmesini sağlar. Nefes almak her şeydir" dedi.