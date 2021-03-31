İlk adet belirtileri nelerdir? En belirgin adet olma belirtileri nedir, adet gecikmesi neden olur?

Adet döngüsü belirli tarihlerde düzenli olarak oluştuğu için kadınlar adet gününü hesaplayarak adet belirtisinden önce tahminde bulunabilirler. Ya da adet belirtisi olduğu zaman bunun adet döngüsü olup olmadığını tahmin edebilirler. Adetin belirtileri kişiye göre farklılık gösterse de genel olarak belli başlı maddeleri vardır. Genel olarak adet dönemi öncesinde ortaya çıkan en belirgin adet belirtileri şunlardır…

İLK ADET BELİRTİLERİ NELERDİR?

Adet yaklaştığının belirtileri bu maddelere bakarak anlaşılabilir:

Baş ağrısı

Karın ağrıları

Karın şişliği

Cinsel isteksizlik

Kabızlık

İştahsızlık

Göğüslerde şişkinlik

Kasıklarda ağrı

Çok susama

Ruhsal değişiklikler

Tatlı isteğinin artması

Yorgunluk

"Adet belirtileri var ama kanama yok" gibi şikayetler varsa adet düzensizliği başlangıcı olabilir. Adet söktürücü bitkisel tedaviler veya ilaçlar kullanabilirsiniz.

Doğumdan sonra ne zaman adet olunur? Doğumdan sonra adet olmak için ne yapmalıyım?

PMS SENDROMU NEDİR?

Premenstrüel sendrom (PMS), adetten hemen önceki süreçte yaşam kalitesini etkileyen gerilim, baş ağrısı, gerginlik, duygusallık, sinirlilik, gaz şikayeti, göğüs gerginliği, depresyon gibi durumları kapsayan genel bir durumdur. Daha çok adet öncesi gerilim olarak bilinmektedir. Kısacası; adet önceki süreçte yaşanan sıkıntıların yaşantımıza etki ettiği durumlardır. PMS adetten önce 7 gün önce başlar adet başlamasıyla son bulur. PMS ileri düzeye ulaşmışsa adet sürecinde de devam edebilir.

ADET BELİRTİLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Adetin ilk belirtileri adetten 4-5 gün önce başlar. Bazı kadınlarda adet bir hafta hatta 10 gün önceden de başlayabilmektedir. Yine bazı kadınlar bu belirtileri hiç hissetmeyip adet olurken, bazıları da yoğun şekilde hissederek sancılı bir evre geçirebilmekteler. Adetten önce sırt ağrısı, karın ağrısı ilk olarak başlar daha sonra psikolojik olarak değişiklikler görülmeye devam eder. Böyle durumlarda kadınlar aşırı duygusal, sinirli, gergin olabilirler. Kısacası, adet belirtileri adetten kaç gün önce başlar sorusunun yanıtı ise kişiye göre değişken gösteren bir durum diyebiliriz.

ADET BELİRTİLERİ VE HAMİLELİK BELİRTİLERİ ARASINDAKİ FARK

Adet belirtileri ve hamilelik belirtileri az çok aynı olduğu için halk arasında çok merak edilen durumlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Hamilelik heyecanı bazen adet olmakla beraber son buluyor. Bazen de adet olmamakla beraber hamilelik heyecanı başlıyor. İşte adet ve hamilelikte ortak belirtiler şunlardır:

Stres ve yorgunluk

Kramplar

Bel ağrıları

Fazla iştahlı ya da iştahsızlık

Göğüslerde şişkinlik ve hassasiyet

Hafif kanama ya da lekelenme

Baş ağrıları

Ruhsal değişimler

Sırt ağrıları

Adet ve hamilelik belirtileri arasındaki farklar şunlardır:

Hamilelik belirtileri artarak devam ederken, adet belirtisi belirli süre içerisinde olur

Göğüs ucundaki değişiklik sadece hamilelik belirtisinde olur

Yemeklerden tiksinme, koku hassasiyeti hamilelikte olur

Midenin daha alt kısmında hissedilen kramplar hamilelik belirtilerindendir

Adet gecikmesi hamilelik belirtisidir

Mide bulantısı ya da kusma durumları hamilelik belirtisidir

Adet sancısı nasıl geçer? Adet ağrısı nasıl geçer, evde tedavisi var mı?

DOĞUMDAN SONRA İLK ADET BELİRTİLERİ

Kadınlar doğumdan sonra genellikle geç adet olurlar. Bu durum kadınların kafasını çok karıştırır. Bazıları bu durumu "bir daha adet olmayacağım" bazıları da "adet düzensizliği başladı" gibi yorumlarda bulunuyorlar. Annelerin böyle durumlar için endişelenmemeleri gerekir. Çünkü bu metabolizmayla uyumlu bir olaydır. Doğumdan sonra emziren anne ile emzirmeyen annenin adet düzeni farklı olacaktır. Emziren anne daha geç, emzirmeyen anne daha erken adet olacaktır. Ayrıca annenin hormon, psikolojik ve yaş etmenlerine göre de değişiklik gösterecektir.

Tahmini olarak doğumdan sonraki süreçte emzirmeyen anne 2-4 ay içerisinde adet olacaktır. Doğumdan sonra emziren annede yumurtlama engellendiği için daha geç sürede regl olabilir. Eğer adet doğumdan sonra hiç görülmediyse mutlaka uzman bir doktora başvurmalısınız.

Hamilelik Belirtileri - Hamileliğin İlk Ve Net Belirtileri Nelerdir? En Erken Belirtisi ve Yüzde Yüz Hamilelik Belirtileri Nedir?