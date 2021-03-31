Evde doğal yollarla Dil yarası nasıl geçer? Dil yarasına ne iyi gelir? İşte tedavi yöntemleri

Vücuttaki en güçlü kaslardan biri olarak bilinen dil, tat alma, konuşma, çiğneme ve yutma gibi önemli fonksiyonları bulunan bir organdır. Yaygın bir şekilde görülen sağlık sorunlarından olan dilde yaralar meydana gelmesi durumu huzursuz edici olmaktadır. Sıklıkla rastlanan dil yaraları, ağrılı oldukları zaman hayatımızı olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Ayrıca dilde meydana gelen yaralar, ayrıca pek çok sistemik hastalığın belirtileri arasında olmaktadır. Geçmeyen dil yaralarında mutlaka bir doktora danışmanızda fayda bulunmaktadır. Vatandaşlar bu sağlık sorunu olan, dil yarası için ilaç isimleri hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dil yarası neden olur? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Çocuklarda dil yarası nasıl geçer? İşte detaylar.

DİL YARASI NEDEN OLUR?

Dilde meydana gelen yaraların nedenlerinden birisi genellikle, yanlışlıkla dili ısırma gelmektedir.

Dil yarasına ayrıca, dişlerde meydana gelen genellikle diş bakımsızlığından oluşan çürüklerinin neden olduğu yaralar olmaktadır.

Dil üzerinde mantar oluşumu,

Dilin bakteri veya virüslere maruz kalması durumu

Aşırı miktarda baharatlı yiyeceklerin tüketilmesi,

Çok sıcak ya da çok soğuk yiyecek ve içeceklerin düzensiz bir şekilde tüketimi,

Diş bakımımızı yaparken, fırçalarken ya da diş ipi yaparken yapılan yanlışlardan kaynaklı olarak da yaralar çıkabilmektedir.

Zararlı bazı alışkanlıklar

Kanser, diyabet gibi bazı, farklı hastalıkların etkisi

Bazı sağlık sorunlarından kaynaklı olarak kullanılan bazı ilaçlar nedeniyle oluşabilecek yan etkilerde sebep olabilmektedir.

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DİL YARASINA NE İYİ GELİR?

Dil üzerinde meydana gelen çoğu zaman rahatsızlık veren yaralara iyi gelen besinlerden birisi baldır. Şifa kaynağı olan bal hem antibakteriyel özelliğinden hem de gösterdiği iltihaplı bölgelerin hızla iyileşmesine yardımcı olmasından dolayı dil üzerindeki yaraların iyileşmesini sağlamaktadır.

Bir diğer iyi gelen besinlerden birisi de eşsiz kokusu ile tanığımız lavanta çiçeğinin yağıdır. Lavanta yağı ve suyu karıştırarak dilinizde bulunan yaraya sürmüş olduğunuz zaman yaranın çabuk iyileşmesini sağlamaktadır.

Acılı bir tadı ve lezzetli oluşu ile bildiğimiz şalgam suyunu tükettiğiniz zaman dilinizdeki yaraları hızlı bir şekilde iyileştirir.

Kabartma tozu ve suyu karıştırarak dil üzerindeki yaralara sürdüğünüz zaman iyi gelmektedir.

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DİL YARASI NASIL GEÇER?

Önemli bir organlarımızdan birisi olan dilimiz üzerinde çoğu zaman bazı yaralar meydana gelmektedir. Bu yaraların oluşumu rahatsız ve huzursuz etmektedir. Dil üzerinde meydana gelen yaranın geçmesi için, ağız bakımına özen gösterilmesi gerekiyor. Günde en az üç kez dişler fırçalanmalıdır. Bu şekilde dilde oluşan yaralar geçtiği gibi yeni yara oluşumlarının da önüne geçilebilmektedir. Bazı zararlı alışkanlıklardan uzak durmanız gerekmektedir. Ayrıca çok sık kahve ve çay içmekten kaçınılmalıdır.

ÇOCUKLARDA DİL YARASI NASIL GEÇER?

Küçük yaştaki çocukların dillerinde oluşan yaralar yüzünden huzursuzluk yaşamaktadırlar. Bu sağlık sorunu için hastaneye gitmeden evde yapabileceğiniz dil yarası tedavisi bulunmaktadır. Bunlardan ilki; Lezzeti ile bilinen tropikal meyvelerden birisi olan Hindistan cevizinin yağını yaralı olan dilinizin üzerine sürdüğünüz zaman gün içerisinde iyileştiğini fark edeceksiniz. Bir diğer yöntemlerden birisi de karanfil yağıdır. Bu yağı aynı şekilde dil üzerinde bulunan yaralı kısma birkaç defa sürüp bekletiniz. Ayrıca son olarak yapabileceğiniz bitkisel tedavi yöntemlerinden biriside hem sağlığa hem de cilde faydası bilinen mucizevi bitkilerden aloa vera bitkisini dil üzerindeki yaraya temas ettirdiğiniz zaman iyileştiğini göreceksiniz.,

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