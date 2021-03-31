Evde geniz akıntısına ne iyi gelir ve nasıl geçer? Geniz akıntısına iyi gelen şeyler, doğal ve bitkisel çözümler!

Geniz akıntısı boğazın arka kısmına damlar. Mukus çok hissedilmez. Çünkü tükürükle karıştığı için mukusun daha acımsı tadını hafifletir. Sürekli boğaza akıyormuş gibi his vererek rahatsızlık verebilir. Mukus normalden fazla üretilmesi yani sınırı aşması durumunda daha çok geniz akıntısı hissedebilirsiniz. Ayrıca mukusu da hissedebilirsiniz. Bu şekilde mukus burundan çıkmayı dener. Bunun adına da burun akıntısı denir. Geniz akıntısı belirtileri nelerdir? Konusuna detaylı bakalım…

GENİZ AKINTISI BELİRTİLERİ

Geniz akıntısı ağız boşluğa balgam tarzı koyu bir sıvı akışı olarak adlandırıldığına konu başında değinmiştik. Eğer bu maddeler varsa sizde de geniz akıntısı olabilir:

Sürekli yutkunma isteği

Yutkunurken zorlanma

Yutkunurken acı, tuzlu bir tat gelmesi

Nefes alırken hırıltı

Sesli öksürükler

Burun akıntıları

GENİZ AKINTISI NEDEN OLUR?

Geniz akıntısının nedenleri şöyle sıralanabilir. Şimdi o sebeplere beraber göz atalım:

Hava yollarını tıkayan zararlı alışkanlıklarından biri olan sigara kullanımı en büyük nedenlerdendir.

Hamilelikte hormonların fazla salgılanması sebebiyle de geniz akıntısı olabilir.

Kimyasal içerikli temizlik malzemeleri de hava yollarını tıkayarak geniz akıntısına neden olabilir.

Burnunuzda herhangi bir eğrilik veya et olması da bu duruma yol açabilir.

Grip ve soğuk algınlığına da geniz akıntısına yol açabilir.

Sinüzit gibi sağlık sorunları da geniz akıntısına yol açabilir.

Ve birtakım şeylere alerjik geniz akıntısı olabilir.

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GENİZ AKINTISINA NE İYİ GELİR?

Geniz akıntısı problemi yaşayan herkesin aklındaki soru acaba bu rahatsızlıktan nasıl kurtulabilirim sorusudur. Bu konuda birçok yöntemle geniz akıntısını ev şartlarında küçük ve basit yöntemlerle kurtulabilirsiniz. Özellikle değinmemiz gereken konu geniz akıntısının sebebi nedir? Bunun cevabını belirlemek gerekir. Sorunu belirledikten sonraki önerilerimiz şunlardır:

Öncelikle sigara gibi zararlı hava yollarını tıkayan ve enfekte eden bir alışkanlığınız varsa hemen bırakmalısınız.

Yeme alışkanlıklarınızı da değiştirmekte fayda var özellikle baharatlı yiyeceklerden uzak durmanız gereklidir.

İnsanların için her yönden faydalı olan su tüketmektir. Bol su tüketmek geniz akıntısı azaltmak için en faydalı yöntemdir.

Eğer bu durum alerjiden kaynaklı ise alerjinin kaynağı olan durumlardan uzak durmak gerekir.

Meyve sebze tüketimini artırmakta geniz akıntısını azaltan yöntemlerdendir.

Ortamın nem oranı da önemlidir. Kuru hava geniz akıntısını arttıran bir faktördür. Ortamı nemlendirmek de geniz akıntısını azaltılacaktır.

Ve son olarak da hava yollarını temizlemek en önemlisidir. Burnunuzu tuzlu bir suyla temizlemek ve sürekli temiz tutup açık tutmak geniz akıntısını azaltacaktır.

GENİZ AKINTISI NASIL GEÇER?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi geniz akıntısının sebebini bulup ona göre iyi gelen şeyleri uygulamak geniz akıntısının azalmasına hatta geçmesini sağlar. Geniz akıntısı tedavisinde nemlendirme olayı çok önemlidir. Özellikle burun ve boğaz bölgesi kuru kalmamalı, nemli olmalıdır. Bunun için burun spreyleri, ağız gargaraları kullanılabilir. Uyku da önemli olduğu için gün içinde belirli saatlerde uyumaya çalışın. Ayrıca çay ve tavuk suyu mukusu oldukça incelten içeceklerdir. Sıvı tüketimine değinmişken su tüketimine değinmemek olmaz. Günde en az 2 litre su içemyi ihmal etmeyin. Su içmek geniz akıntısı şikâyetini azaltacaktır.

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Eğer bu yöntemler işe yaramıyorsa bir uzmana danışmakta fayda vardır.

Geniz akıntısı tedavisi için gerekli olan öncelikle bunun kaynağı nedir? Bu sorunun cevabına göre sizdeki problemin kaynağının bulunması gereklidir. Bunu da ancak bir uzmana giderek öğrenebilirsiniz. Kaynağı bulunan sorun üzerinden uzman size gerekli tedavi yöntemini uygulayacaktır.

Bebeklerde geniz akıntısı

Bebeklerde geniz akıntısı olabilmektedir. Bu ailelerde büyük bir paniğe yol açsa da küçük bir ilaç tedavisiyle durum kontrol altına alınabilmektedir. Bebeklerde de yetişkinler gibi bazı sebeplerden ötürü geniz akıntısı gelişir. Bu konuda doktora başvurmak ve tedavi olmak en önemlisidir.

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