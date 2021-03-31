Halsizlik belirtileri, evde halsizliğe iyi gelen şeyler! Halsizliğe ne iyi gelir ve nasıl geçer?

Halsizlik yaşam kalitesini etkileyen, iş hayatında çalışma şevkini kıran durumlardan biridir. Kişinin ruhsal sorunlar yaşaması, metabolizmasındaki bozukluklar, stresli yaşam, kansızlık gibi birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Halsizlik sorunu kısa süre içinde geçerse çok sorun teşkil etmeyen bir durumdur. Fakat uzun süreli halsizlik durumunda mutlaka doktor kontrolü yapılması gerekir. Halsizliğe ne iyi gelir? Gibi merak edilen konular için bitkisel çözümler mevcuttur. Halsizlik nasıl geçer? İşte madde madde öneriler.

HALSİZLİK NEDEN OLUR?

Halsizlik nedenleri konusuna bakacak olursak birçok sebeplerin olduğu görülmektedir. Bunların bazılarını konu başında değinmiştik. Şimdi halsizlik nedenlerine bir göz atalım. İşte halsizlik nedenleri:

Kansızlık

Tiroit bezlerinin az çalışması

Bağ dokusundaki hastalıklar

Metabolizma sorunları

Ruhsal sorunlar

Stres

Kadınlarda adet dönemi

Soğuk algınlığı hastalıkları

Kronik hastalıklar

İlaç kullanımı (bazı antibiyotikler, ağrı kesiciler)

Uykusuzluk

B12 vitamin eksikliği

Kemoterapi

Tiroit hastalığı

Diyabet

Kalp yetmezliği

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HALSİZLİK BELİRTİLERİ

Halsizlik ile beraber bazı sorunlarda baş gösterebilir. Bu sorunlar halsizlikle beraber yan yana gelince kişi için zorlu bir süreç başlar.

Mide bulantısı ve halsizlik

Halsizlik şikâyeti olan bir bireyde mide bulantısı da olabilir. Bu durum bazı hastalıkların habercisidir. Bunun için en doğru yöntem en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanız gerekmektedir. Uzman doktor eşliğinde gerekli tahliller yapılarak mide bulantısı ve halsizliğin nedenini bulabilirsiniz.

Vücutta titreme ve halsizlik

Vücutta titreme ve halsizlik bireyi ateşlenme yoluna doğru sürükler. Ani terleme ve halsizlik gibi sorunlara karşı dikkat edilmesi gerekir. Yüksek ateş insan sağlığı için çok tehlikeli bir durumdur. Eğer böyle şikâyetiniz varsa üstünüzü örtmeyin, kalın giyinmeyin. En yakın sağlık kuruluşuna gidin.

Halsizlik ve yorgunluk

Halsizlik ve yorgunluk neredeyse eş anlamlı kelimeler gibidir. Öyle ki; halsizlikle beraber yorgunluk hissi de olabilir. Yorgunluk hissi ile beraber halsizlik hissi de olabilir. İkisi birbiri ile bağlantılıdır. Genelde evde dinlenme ile bu sorunu aşabilirsiniz. Eğer şikâyetiniz 2-3 gün devam ederse doktora görünmenizde fayda vardır.

HALSİZLİK NASIL GEÇER?

Halsizliğe neden olan sebepleri bulmak halsizlik tedavisinde etkili yöntemlerden biridir. Fakat halsizlik herhangi bir şey yokken de ortaya çıkabilir. Mevsim değişiklikleri, kişinin hormonsal değişiklikleri bunlara örnektir. Halsizlik şikâyetini hastaneye taşımak için şikâyetinizin belirli süre devam etmesini gözlemleyip ve sağlık açısından kendinizi kötü hissetmeniz durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurabilirsiniz. Çünkü halsizlik genelde 1-2 günde kendiliğinden geçebilmektedir. Kansızlıkla beraber halsizlik sorunu yaşıyorsanız kan takviyesi yaptırabilirsiniz. Tiroit bezlerinin az çalışmasına bağlı halsizlik sorunu için hızlı çalışması için doktor kontrolleri yapılması gerekir.

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HALSİZLİĞE NE İYİ GELİR?

Soğuk algınlığı nedeniyle halsizlik için bol su takviyesi ve dinlenmek şarttır.

Düzenli egzersiz yapmanız gerekir. Hareketsizlik halsizlik sorunu açabilmektedir.

Halsizlik psikolojik olabilir. Psikolog desteği alabilirsiniz.

Stres ve duygusal olaylardan uzak durun.

Dinlendirici bitki çayları içerek dinlenebilirsiniz.

Besin değeri yüksek olan fındık tüketebilirsiniz.

Ceviz, badem gibi besinler enerji verir.

Çörek otunu kaynatarak için. Yorgunluk ve halsizlik sorununu ortadan kaldırır.

Yumurtanın içerisindeki protein halsizliğe iyi gelir.

Lif içeren gıdalar tüketin.

Spor yapın.

Sigara kullanıyorsanız azaltmayı deneyin.

HAMİLELİKTE HALSİZLİK

Hamilelik dönemi kadınların hem hormonsal hem de ruhsal değişimlerin olduğu evredir. Bu dönemde halsizlik sorunu görülmesi doğal karşılanır. Hem anne vücudunun gelişmesi hem bebeğin gelişimi anne adayında halsizlik sorunu ortaya çıkarabilir. Bu durum karşısında anne adayları bol sıvı tüketmelidir. Gün içerisinde bol bol dinlenmeyi tercih etmeliler.