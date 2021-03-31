Kilo aldığını düşündü, karnından 20 kilo ağırlığında kitle çıktı

Antalya'nın Alanya İlçesinde yaşayan 54 yaşındaki Havva Yılmaz Uzun zamandır karın ağrısı ve şişkinlik rahatsızlığından şikâyetlerinin artması üzerine ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Muhammet Serhat Yıldız ile iletişime geçti. Yapılan muayene, tetkik ve görüntüleme yöntemleri neticesinde hastanın sağ yumurtalık kaynaklı karnında yaklaşık 40 santimetre çapında 20 kilo ağırlığında bir kitle tespit edildi. Op. Dr. Yıldız, meslektaşı ALKÜ Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Meral Tuğba Çimşir ve Op. Dr. Büşra Yıldız ile iletişime geçerek hasta Havva Yılmaz'ın durumunu değerlendirip operasyon kararı aldı.

Op. Dr. Muhammet Serhat Yıldız başarılı geçen ameliyat sonrası yaptığı açıklama," Havva Hanımda yapılan tetkikler sonucunda abdominal bir kitle gördük. Hastamızın onayını alarak doktor arkadaşlarla birlikte ameliyat kararı aldık. Kitlenin büyüklüğü ve yeri nedeniyle operasyonun zorlu geçeceğini biliyorduk. Başından beri doğru kararlar alarak başarılı bir iş çıkardık "diye konuştu.

Başarılı ameliyat sonrası hastayı serviste ziyaret eden Dr. Öğr. Üyesi Çimşir, "Bir buçuk saat süren ameliyatımız oldukça başarılı geçti. Kendisini sağlığına kavuşturduğumuz için onurlu ve gururluyuz." dedi.

Bu tür ameliyatların hastanelerinde başarılı bir şekilde yapıldığının altını çizen Op. Dr. Büşra Yıldız; "Sağlığına kavuşmayı bekleyen tüm hastalarımıza gerekli faydayı sağlayabilmek adına bizler buradayız" sözlerine yer verdi.

Karnındaki dev kitleden kurtaran doktorlarına teşekkür eden Havva Yılmaz, "Böyle bir durumla karşılaşacağımı tahmin etmiyordum. Kilo aldım zannediyordum. Doktorlarım sayesinde yeniden hayata tutundum. Yükümü artık taşıyabiliyorum. Kilolarımdan ve ağrılarımdan bir anda kurtuldum" diyerek emeği geçen herkese teşekkür etti.