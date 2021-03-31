Pişiğe ne iyi gelir ve nasıl geçer? İşte yetişkinlerde ve bebeklerde pişiğe iyi gelen şeyler, kremler, doğal ve bitkisel çözümler!

Yaygın bir sağlık sorunu olan pişik, genellikle sıcak havalarda, koltuk altı, apış yeri, bacak arası gibi tenin birbirine sürtünen yerlerinde terin yakmasıyla oluşan kızartılar olarak bilinmektedir. Bu durum daha çok bebeklerde, şişmanlarda ve hijyene önem vermeyen insanlarda daha çok görülmektedir. Dar kıyafetlerden ve sıcak havalarda dışarı çıkıldıktan sonra duş almaya özen gösteriniz. Vücudunuzun hiçbir yerini ıslak tutmamaya çalışın. Daha çok sıcak havalarda karşılaşılan bir sağlık sorunudur. Doktora gitmeden de evde uygulayabileceğiniz bitkisel yöntemleri deneyebilirsiniz. Pişik neden olur, nasıl geçer? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Bacak arası pişik nasıl geçer? İşte detaylar.

PİŞİK NEDEN OLUR?

Pişik durumu genellikle ter birikiminden, sıcak havalardan ve hijyene önem vermemekten dolayı oluşmaktadır. Bu durum genellikle bebeklerde çok sık görülmektedir. Bebeklerde pişik çoğu zaman kirli bezin uzun süreli ıslaklığından kaynaklı olmaktadır. Kullanılan bebek bezi, temizlik mendili gibi ürünlerin alerji yapması sonucu oluşur. Ayrıca bebeğin banyo veya terleme sonrası cildinin düzgün kurutulmamasından ve bebeklerdeki ishal sonucu da oluşabilmektedir. Çocuklarda pişik ise genellikle hassas vücut yapısından dolayı meydana gelmektedir. Ayrıca çocuklar çok fazla asitli, baharatlı ve acı içeren yiyecekler tüketmemeleri gerekmektedir. Çok fazla tüketildiği zaman cilt üzerinde kızarıklar ve kabarcıklar meydana gelmektedir. Yetişkinlerde pişik sorunu ise genellikle; Bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde meydana gelir. Bunun nedeni düşük bağışıklık sisteminden dolayı yaşanan mantar enfeksiyonları özellikle kasıkta ve vajinal bölgede oluşmaktadır. Bir diğer sebebi ise bakteriler ve hijyen kurallarına uyulmaması en önemli etkenlerdendir.

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PİŞİĞE NE İYİ GELİR?

Cilt üzerinde meydana gelen pişiğe doktora gitmeden de evde uygulayabileceğiniz bitkisel yöntemler bulunmaktadır. Bunlardan bazıları:

Zeytinyağı ve lavanta yağını cilt üzerinde meydana gelen pişiğe sürebilirsiniz. Bu yağlar özellikle de bebeklerde oluşan pişiklerde hızlı sonuçlar vermektedir.

Bir damla lavanta ya da gül yağını şeftali çekirdeği yağı ile de pişik olan cildinize masaj yaparak sürebilirsiniz. Bölgeyi temizlerken hercai menekşe çayını kullanabilirsiniz.

Pişik için nemlendirici kremlerde oldukça etkilidir. Pişik olan bölgeye günde 3 kere nemlendirici krem sürerek pişikten kurtulabilmeniz mümkündür.

PİŞİK NASIL GEÇER?

Hemen hemen herkes tarafından kullanılan nemlendiricilerden olan vazelin pişik için mükemmel bir çözümdür. Bitkisel yağlardan zeytinyağı, lavanta yağı gibi yağları pişik olan yere masaj yaparak uyguladığınız takdirde de gitmiş olacağını göreceksiniz. Bebeklerde pişiğin geçmesi için; Bebeğin bezini değiştirirken, etkilenen alan üzerinde vazelin sürün. Bu vazelini uygulamadan önce bebeğinizin altını ılık bir su ve yumuşak bir havlu ile temizleyerek iyice kuruduğundan emin olunuz. Daha sonra sık sık bez kontrolü yapınız. Bez değiştirirken bebeğinizin altının tamamen kuru olması sağlanmalıdır. Daha sonra ince bir tabaka halinde koruyucu pişik kremi kızaran ve kabaran bölgeye uygulanmalıdır.

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BACAK ARASI PİŞİK NASIL GEÇER?

Bacak bölgesinde oluşan pişiğin sebepleri genellikle; Dar kıyafetler giymekten, havaların ısınması sonucu meydana gelen terleme sonrası ve fazla kiloya bağlı olarak ciltte kızarıklıklar ve bunun sonucunda kabarıklarda meydana gelmektedir. Eczanelerden reçetesiz olarak pişik önleyici kortizon kremlerini kullanabilirsiniz.