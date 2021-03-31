Prof. Dr. Tuba Dal uyardı: "Günlük vaka sayısı 10 binin altına düşmeli"

Prof. Dr. Dal, "Virüsü kontrol altına almamız için vaka sayılarını 3'te 1 oranında düşürmeliyiz. Günlük vaka sayısının 10 binin altına inmesi gerekiyor. Çünkü hastanelerimizin kapasiteleri de sınırlı. Kontrollü yeni normalde biraz rehavete girildi. Sanki herkes aşı olmuş gibi bir ortam oluştu. Ancak toplumun büyük çoğunluğu aşılanmadan rehavete kapılmamalıyız" dedi.

"RAMAZAN AYINDA UYGULANACAK TEDBİRLERLE..."

Virüsün dünyaya 4 kişiden yayıldığının göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten Dal, "Elimizde şu anda tedbirler ve aşıdan başka bir çözüm yok. Tedbirlere uyulduğunda salgının kontrol altına alındığını gördük. Ramazan ayında uygulanacak tedbirlerle vaka sayılarında belirgin bir düşüş öngörüyoruz. Bu süreçte evlerde toplanmayalım, akraba ziyaretlerine gitmeyelim. Riskli grupların aşılanmaları da bittiğinde bir rahatlama olacaktır" ifadelerini kullandı.