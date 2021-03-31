Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Sağlık Haberleri Prof. Dr. Tuba Dal uyardı: "Günlük vaka sayısı 10 binin altına düşmeli"
Giriş Tarihi: 31.3.2021 09:17 Son Güncelleme: 31.3.2021 09:22

Prof. Dr. Tuba Dal uyardı: "Günlük vaka sayısı 10 binin altına düşmeli"

BURAK ÇELİK BURAK ÇELİK
Prof. Dr. Tuba Dal uyardı: Günlük vaka sayısı 10 binin altına düşmeli

salgınına karşı aşılama süreci devam ederken İngiliz varyantı genelinde vaka sayılarında artışa neden oluyor. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Tuba Dal, hızla artan vaka sayılarına ilişkin uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Dal, "Virüsü kontrol altına almamız için vaka sayılarını 3'te 1 oranında düşürmeliyiz. Günlük vaka sayısının 10 binin altına inmesi gerekiyor. Çünkü hastanelerimizin kapasiteleri de sınırlı. Kontrollü yeni normalde biraz rehavete girildi. Sanki herkes aşı olmuş gibi bir ortam oluştu. Ancak toplumun büyük çoğunluğu aşılanmadan rehavete kapılmamalıyız" dedi.

"RAMAZAN AYINDA UYGULANACAK TEDBİRLERLE..."

Virüsün dünyaya 4 kişiden yayıldığının göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten Dal, "Elimizde şu anda tedbirler ve aşıdan başka bir çözüm yok. Tedbirlere uyulduğunda salgının kontrol altına alındığını gördük. Ramazan ayında uygulanacak tedbirlerle vaka sayılarında belirgin bir düşüş öngörüyoruz. Bu süreçte evlerde toplanmayalım, akraba ziyaretlerine gitmeyelim. Riskli grupların aşılanmaları da bittiğinde bir rahatlama olacaktır" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Prof. Dr. Tuba Dal uyardı: "Günlük vaka sayısı 10 binin altına düşmeli"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA