Prof. Dr. Dilek Arman Intranazal aşı ile ilgili merak edilenleri sabah.com.tr'ye açıkladı: Virüsü giriş kapısında öldürecek...

"MAYMUNLAR VE FARELERDE DENENİYOR"

Arman Intranazal Covid aşısının canlı virüs verme yöntemi ile olmayacağını, farklı bir teknik üzerinde çalışıldığını belirtti. Arman, "Hayvan deneylerinde maymunlar ve fareler tercih ediliyor. Hayvan deneylerinde önemli başarılar elde edildiği, virüsün engellendiği belirtiliyor." ifadelerini kullandı.

"ABD COVİD'İN YANI SIRA GRİP İÇİN DE BU YÖNTEMLE AŞI ÜRETMEYE ÇALIŞIYOR"

Intranazal aşının oldukça önemli bir yöntem olduğunu ifade eden Prof.Dr. Arman, "Intranazal aşı çalışmalarında tek hedef Covid-19 değil. Virüsün dışında grip için de aşı çalışmaları var. ABD, bu aşı yöntemini gripte de kullanmak istiyor. Bu yönde çalışmalar yürütülüyor" dedi.

"VİRÜSÜ GİRİŞ KAPISINDA ÖLDÜRÜYOR"

Intranazal aşının en önemli özelliğinin virüsü giriş yolunda öldürmek olduğuna vurgu yapan Arman, "İnaktif aşılar üretimi en zor aşılardır. Çin'in ürettiği aşı bu anlamda en zor aşıdır. BionTech'in ürettiği aşı görece en hızlı üretilen aşıdır. Bu Intranazal denilen aşı yöntemi ise orta güçlükte üretimde bir aşıdır. Aşının en önemli özelliği virüsü giriş kapısında öldürmektir. Bu nedenle salgının sona ermesi için oldukça başarılı bir yöntem olarak görülüyor." dedi.

"DAHA AZ MİKTARDA DOZ İLE BAŞARI ELDE EDİLEBİLİR"

Dünyanın kitlesel aşılamada zorlandığı günlerde bu aşı yönteminin çare olabileceğini ifade eden Arman, "Uzmanlık gerektiren bir aşı değil. Bir hemşire ya da doktor gerekmiyor. Kitlesel aşılamaya büyük katkı sağlar. Kişiler evde aşıyı burun yolundan kendisi alabilir. Virüs giriş kapısında öldürüleceği için çok daha az doz ile başarı elde edilebilir diye düşünüyorum" diye konuştu.

Arman, aşının model olarak Astrazeneca'nın aşısı ile benzerlik gösterdiğini de sözlerine ekledi.