Tarçının faydaları nelerdir? Sevilen baharat tarçının faydaları ve iyi geldiği hastalıklar

Tropikal yaprak dökmeyen bir bitkinin iç kabuğundan hasat edilen tarçın, Ayurveda tıbbında solunum ve sindirim sorunlarını tedavi etmek için yüzyıllardır kullanılmaktadır. Bu nedenle de tarçının faydaları sık sık vatandaşlar tarafından araştırılmaktadır. Eski Mısırlılar, mumyalama işlemi sırasında tarçını parfüm olarak kullanırken, günümüzde ise daha çok sağlık alanında kullanılmaktadır.

TARÇININ FAYDALARI

Tarçın, uzun yıllar boyunca geleneksel Ayurveda ve Çin'de sağlık alanında ilaç olarak kullanılmıştır. Sindirim ve mide-bağırsak şikayetleriyle bağlantılı faydaları ile bilinen tarçın, uzun süredir mide ekşimesi, hazımsızlık ve mide bulantısı için bir ev ilacı olarak kullanılmaktadır.

2011 yılında yapılan sistematik bir araştırma incelemesinde, akneden erken boşalmaya (ve hatta bir yılan kovucu olarak olası kullanımlara) kadar tarçının düzinelerce "folklorik" faydası vurgulanmıştır; bunların çoğu modern bilim tarafından henüz onaylanmadı.

Türkiye'de de yoğun olarak kullanılan tarçın hakkında yapılan bilimsel araştırmalar karmaşıktır ve sürekli değişmektedir. Araştırmacılar, herhangi bir takviyenin, ilacın veya yiyeceğin faydalarını kanıtlamak için, yıllarca sürebilen bir süreci üstlenirler, önce laboratuvar koşullarında ve ardından hayvanlarda test ederler. Sadece insan denemeleri iddia edilen faydaları doğruladıktan sonra, gerçekten kanıtlanmış olarak kabul edilebilir.

Kesin olmaktan uzak olan araştırmalar, çoğu zaman gerçek olarak lanse edilmektedir.

1.Kan şekeri düzenlemesini iyileştirebilir

Tip 2 diyabetli hastalarla yapılan 16 rastgele kontrol denemesi sonucunda, tarçının kan şekerini düşürdüğünü, ancak HgA1C'yi (uzun vadeli bir kan şekeri seviyesi ölçümü) düşürmediğini belirledi.

2. Tarçın, insülin duyarlılığını yükseltebilir

Tarçın, diyabet ve metabolik sendromlu insanlarda insülini daha faydalı hale getirmek için incelenmiştir.

3. Kan lipid (kolesterol) seviyelerini iyi yönde geliştirir

Tarçın, LDL kolesterol (kötü tür) ve trigliserit düzeylerini önemli ölçüde aşağı çeker. Aynı zamanda HDL (iyi tür) kolesterol seviyesini artırır.

4. Tarçınlar mikrobilgisayardir

Tarçın, E. coli ve salmonella dahil olmak üzere farklı bakteri türlerinin çoğalmasını engellediği bilinmekte olan bileşik sinnamaldehit bakımından yüksektir.

6. Tarçın, kandidiyazı tedavi edebilir.

Benzer şekilde tarçın antimikrobiyal özellikleri mantarlara kadar uzanır ve böylece onu kandidiyaz için umut verici bir tedavi haline getirir. 2011 yılında yapılan bir araştırma incelemesine göre, in-vitro çalışmalarda tarçının Candida'ya karşı aktivitesi olduğu gösterilse de, oral kandidiyazisi olan beş HIV pozitif hastada yapılan pilot çalışma da dahil olmak üzere insan denemeleri karışık sonuçlar gösterdi. Bu faydaların kesin olarak kanıtlanması için daha fazla klinik deney gereklidir.

7. Tarçın, Alzheimer ve Parkinson semptomlarının tedavisine yardımcı olabilir.

Alzheimer ve Parkinson hastalıkları, şu anda tedavisi mümkün olmayan iki nörolojik rahatsızlıktır. Bu nedenle, bu hastalıkları tedavi etmenin büyük bir kısmı semptom yönetimidir ve bu, düzenli bir rejime tarçın eklenmesiyle artırılabilir.

8. Tarçın, anti-kanserojen özelliklere sahip olabilir.

Birçok süper gıda, anti-kanserojen özelliklerle ilişkilendirilir, ancak süper gıdalardan süper güce atlamamak önemlidir. Parikh, kendinizi kaptırmamanın neden önemli olduğunu açıklıyor.

9. Tarçın, PCOS'u yönetmeye yardımcı olabilir.

Polikistik yumurtalık sendromu, yönetilmesi gereken çok sayıda semptomu olan bir sorundur ve tarçın, bir dizi özellik nedeniyle bu tedavinin temel bir unsuru olabilir.