Yaşam koçu Nazlı Korkmaz: Ertelemek egonun oyunu

Spora başlama hevesiyle alınıp kenarda unutulmuş malzemeler, dolapta özel bir gün için bekleyen kıyafetler, gidilmemiş tatiller, başlanmamış hobiler... Hepimizin ertelediği planları, hayalleri var. Yaşam koçu Nazlı Korkmaz, "Farkında değiliz ama planlarımızı erteledikçe, eylemlerimizi durdurdukça aslında büyümemizi, gelişmemizi de erteliyoruz" diyor.



EGO DEĞİŞİME DİRENÇ GÖSTERİR



Nazlı Korkmaz'a göre ertelemek, egonun oyunlarından biri: "Hayatınızı ya da kendinizi değiştirmek için bir adım attığınızda, egonuz direnç gösterebilir. Eğer bir şeyi istemenize rağmen sürekli erteliyorsanız, bilin ki egonuz sizi oyalıyor. Ama karar sizin. Egonuzu mu dinleyeceksiniz, yoksa hayalini kurduğunuz yoldan mı gideceksiniz?"



ERTELEMEYİ DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ İŞİ O AN YAPIN



Korkmaz, ertelememek için "kararlı davranmak" gerektiğini söylüyor: "Erteledikçe, egonuz sizi var olan gerçekliğinizde tutma konusunda başarılı oluyor. Önce egonuzun çizdiği yoldan mı, kendi istediğiniz yoldan mı yürüyeceğinize karar verin. Gelişmek, dönüşmek istiyorsanız egonuzu değil kendi içsel rehberliğinizi dinleyin; ertelemeyin. Ertelemeyi düşünmeye başladığınız an, o eylemi hayata geçirin. Bu durum süreklilik kazandığında, işinize çok yarayacağını göreceksiniz. Gerçek bir var oluş seçimi yaptığınızda erteleme ihtiyacı duymayacaksınız ve hiçbir şey size ağır, zor, külfet veya imkansız gibi görünmeyecek."