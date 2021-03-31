Yerleri eğilerek silmeyin, sopalı paspas kullanın

Ev işleri, insanların en çok travmaya uğradıkları günlük hayat aktiviteleridir. Spor yaparken önce ısınır ve germeler yaparız, ancak içerisinde pek çok sportif uygulama olan ev işlerine ise hemen başlarız. Ev işleri yaparken günlük rutin içerisinde fark edemediğimiz bazı kas ve eklem travmalarının zamanla kronik sorunlara neden olabileceğini kaydeden Uzman Fizyoterapist Altan Yalım, kendimizi travmalardan korumak için ev işlerini yaparken dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi. Uzman Fizyoterapist Altan Yalım, ev işleri yaparken dikkat edilmesi gereken temel kurallar hakkında şunları anlattı:

1-Yerleri silmek hem diz, hem bel, hem de omuz ve sırt bölgesi için en zorlayıcı ev işlerindendir. Eğilerek yerleri silmek yerine, sopalı olan paspasları tercih etmek bizi bu sorunlardan korumakta etkili olacaktır.

2-Mutfak dolaplarının ve tezgâhlarının yüksekliği hem belimizi, hem de sırtımızı aşırı zorlar. Bunların ergonomik olarak ayarlanması önemlidir.

KAYMAYAN PASPAS KULLANIN

3-Banyolarda en çok rastlanılan travmalar, kayma ve düşmelerden kaynaklanmaktadır. Altları kaymayan ev ayakkabıları kullanmak ve kaymayan paspaslar bizi bu kazalardan koruyabilir.

4-Perdelerin ve giysi dolaplarının yerleştirilmesinde de en büyük tehlike üzerine çıkılan merdivenlerden veya sandalyelerden düşmektir. Maksimum dikkat ve emniyet için bu işleri yanımızda birisi varken yapmak en güvenlisidir.

5-Çamaşırları gerek asmak, gerekse de ütülemek, bel ve sırt bölgesi için en zorlayıcı işlerdendir. Bir seferde hepsini yıkamak yerine, günlük az miktarda çamaşır ve ütü işleri omurga sağlığımızı koruyacaktır.

MOBİLYALARI KALDIRMAYIN

6-Özellikle bebek ve küçük çocuğu olan ailelerin çocuklarını uyutmak için dizlerinde sallamaları dizler için aşırı zorlayıcıdır. Bunun yerine beşik ya da ana kucakları daha sağlıklı olacaktır.

7-Evin yerleşim düzeni sıklıkla olmasa da, gerek mevsimsel, gerekse değişiklik ihtiyacından kaynaklanan nedenlerle değiştirilir. Ağır ve hacimli olan mobilyaları kaldırmak belimiz için aşırı zorlayıcı olacaktır. Bunun yerine kaydırmak ya da çok kişi ile bu işleri yapmak daha sağlıklıdır.