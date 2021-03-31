Zayıflatan mucizevi içecek hangisi?

Böyle bir yazı gördüğümüzde tıklayıp hemen okumak isteriz veya o içecek her ne ise onu içip hemen zayıflayacağımıza yönelik bir düşünce oluşur kafamızda. Çünkü mucizevi içecek, 5 günde 10 kilo verdiren diyet, yağ yakan karışım terimleri bize her zaman daha cazip gelir. Fakat bu mucize içecek sadece 'Su'. Diyetisyen K. Miray Aker, mucizevi içecek su ile ilgili bilgiler verdi…

ACIKTIĞINIZDA ÖNCE SU İÇİN!

Ortalama bir yetişkinin vücut ağırlığının yüzde 55-70'i sudan oluşmaktadır ve su, besinlerin sindiriminden vücudumuzdaki atıkların dışa atılmasına kadar tüm faaliyetlerin gerçekleşmesini sağlar. Bu su yüzde 2 oranında azaldığında vücut tepki gösterir ve susama hissi oluşur. Bu dehidratasyon durumu metabolizmayı yavaşlatır ve beynimize yanlış açlık sinyalleri gönderir. Yani yemek yediğiniz halde doymadıysanız veya acıkmamanız gereken bir zamanda acıktıysanız önce su için, bir süre bekledikten sonra açlığınız geçiyorsa bu susuz kalmış olduğunuzun göstergesidir.

KABIZLIK GEÇER, YAĞ YAKIMI HIZLANIR

Kilo verme sürecinde suyun etkisi yadsınamaz bir gerçek. Diyet yapan kişilerde, kalori kısıtlamasından kaynaklı kabızlık problemleri görülebiliyor. Yeterli miktarda su tüketilmesi bağırsak tembelliği ve kabızlık gibi şikayetlerin giderilmesinde yardımcı oluyor. Düzenli su tüketilmesi ile yağ yakımı hızlandırılabilir ve kilo verme sürecinde etkileri açıkça görülebilir. Günlük ihtiyacımız olan su miktarını hesaplamak için ise kilogram başına 30 ml su olarak düşünebiliriz. Örneğin; 70 kg birisi için günlük minimum tüketilmesi gereken su miktarı 2.1 litredir. Tabii ki bu, gün içindeki aktifliğimize göre değişkenlik göstermektedir.