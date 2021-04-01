Evde boyundaki ağrıya ne iyi gelir? Doğal ve bitkisel yöntemlerle enseye vuran boyun ağrısı nasıl geçer? İşte çözüm önerileri!

Hayatımızı olumsuz yönde etkileyen boyun ağrıları omurganın kemik ve eklem yapılarından kaynaklanmaktadır. Ayrıca kas, bağlar ve sinirler gibi yumuşak dokulardan da neden olmaktadır. En sık görülen boyun ağrısının sebebi yumuşak doku zorlanmalarından oluşmaktadır. Hastaneye gitmeden de evde uygulayabileceğiniz bitkisel tedavi yöntemleri de bulunmaktadır. Vatandaşlar tarafından merak edilen boyun ağrısı hakkında birkaç sorular sıkça sorulmaktadır. Bu sorular genellikle boyun ağrısı çeken kişiler tarafından, boyun ağrısı için hangi bölüme gidilir? Sorusu olmaktadır. Ayrıca bir diğer soru ise genellikle boyunda meydana gelen fıtıktan kaynaklı sorudur. Fıtık problemi olan kişiler, boyun fıtığı ağrısı nereye vurur? Gibi soruların cevabını merak etmektedirler. Boyun bölgesindeki ağrılardan rahatsızlık duyan vatandaşlar hastanenin ortopedi veya fizik tedavi bölümlerinden randevu alarak muayene olabilirler. Boyun bölgesinde fıtık bulunan kişilerde bu ağrı sadece boyun bölgesinde değil ayrıca el, kol, bacak ve baş bölgesinde de ağrı olmaktadır. Boyun ağrısı nedenleri nelerdir? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Boyun ağrısı egzersizleri işte detaylar.

BOYUN AĞRISI NEDEN OLUR?

Boyun bölgesinde meydana gelen rahatsızlığa neden olan ağrılar, kemik, disk, kas ve bağ yapılarından oluşan bozukluklardan meydana gelmektedir. Ayrıca boyun fıtığı, kireçlenme ve dejeneratif disk hastalığı, servikal dar kanal ve yaralanmalarda boyun ağrısına neden olan sebeplerdendir. Ayrıca çok nadir olarak görülebilen tümörlerde boyun ağrısına neden olabilir.

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BOYUN AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Boyun ağrısından kurtulmak için doktora gitmeden de evde uygulayabileceğiniz yöntemler bulunmaktadır.

Zencefil

Zencefil bitkisi olarak bilinen bu mucizevi bitki antiflamatuar özelliği sayesinde boyundaki dolaşım ve kan akışını artırarak iltihabı ve ağrıyı gidermeye yardımcı olur. Su dolu bir kaba üç yemek kaşığı zencefili sıcak suda 30 saniye bekletin. Daha sonra bir havlu veya bir beze, kapta bulunan zencefil suyuna batırıp 15 dakika boynunuza koyun. Daha sonra bu yöntemi günde birkaç kez tekrarladığınız takdirde boyundaki ağrının gittiğini fark edeceksiniz.

Elma Sirkesi

Diğer bir yöntem ise mutfaklarda yemeklere tat vermek için kullanmış olduğumuz elma sirkesini, antiflamatuar ve antioksidan özelliği sayesinde boyun ağrısına da çok iyi gelmektedir. Bunun için tek yapmanız gereken temiz bir havlu veya bir beze birazcık elma sirkesi dökmek ve daha sonra bu havlu ya da bezi boynunuzda 1-2 saat bekletmek.

Lavanta

Bir diğer yöntem ise eşsiz kokusu ile bilinen lavanta bitkisinin yağını ağrıyan bölgeye sürmek. Bu sayede ağrıyan bölge hızlıca rahatlar. Ağrıyan yere lavanta yağı sürerek masaj yapın. Yaklaşık 10 dakika boyunca hafif hareketlerle lavanta yağını bu bölgeye sürünüz.

BOYUN AĞRISI NASIL GEÇER?

•Boyun ağrısı sağlık probleminin en büyük nedenleri arasında duruş bozukluğu, gelmektedir. Postür olarak bilinen dik duruş düzenlemeleri ile uygun oturma, yatma ve yürüme gibi doğrultular sonucu boyun ağrılarının gitmesine iyi gelen bir duruş yöntemidir.

•Rahatsız edici boyun ağrılarının geçmesi için bir diğer yöntem ise yastık yüksekliğidir. Uygun yükseklikte yastık kullanılmalıdır.

•Günlük hayatımızda hemen hemen herkesin yapmış olduğu yanlış davranışlardan biriside sürekli olarak televizyon, bilgisayar ve telefon gibi aletlerin ekranına bakarken sürekli olarak başımızı eğmemeniz, boyun ağrısının en büyük sebebidir. Televizyon, bilgisayar, tablet gibi aletleri kullanırken ekranın baş hizasında olması gerekiyor. Böylelikle boynun aşırı öne eğilmesi engellenir.

•Düzenli bir şekilde egzersiz yapılmalıdır. Egzersizler sayesinde kasların kuvvetlenmesi kas yorgunluğu sebebinden dolayı gelişen ağrıların şiddetini ve sıklığını azaltmaktadır.

BOYUN AĞRISININ NEDENLERİ

•Boyun ağrısına neden olan durumlardan biri yanlış duruş pozisyonu

•Yüksek yastığa başımızı koymak,

•Uzun süreli olarak bilgisayar kullanımı,

•Masa başı çalışmada duruş bozukluğu,

•Boyun fıtığı

•Boyun kireçlenmesi

•Lenf düğümlerinde şişme meydana gelmesi,

•Şiddetli baş ağrısı ve migren

•Boyun düzleşmesi

•Omurilikte sıkışma durumu,

•Menenjit ve stres durumu boyun ağrılarının oluşmasının başlıca nedenlerindendir.

BOYUN AĞRISI EGZERSİZLERİ

•Boyun ve omuz ağrısı gibi sağlık problemlerinin önlenmesi için yapabileceğiniz bazı basit egzersizler bulunmaktadır. Bunlardan ilki düzgün bir duruş şeklidir. Yapmanız gereken tek ayaklarınız kelebek pozisyonunda yere oturunuz. Daha sonra sırtınız mümkün olduğunca düz olmalıdır. Omuzlarınız rahat olmalıdır. Daha sonra ise yavaşça üç kez nefes alıp verin bunu devamlı olarak duruşunuzu bozmadan tekrarlayınız.

•Bir diğer egzersiz yöntemi ise omuzları yukarıda tutmak. Omuzlarınızı yavaşça geri atınız. Daha sonra nefes alıp veriş hızınızı değiştirmeden duruşunuzu bozmadan düz tutunuz. Her tekrar edişinizde nefes alıp verin. Durumunuza bağlı olarak 10 ila 15 kez tekrarlayabilirsiniz.

•Boyun ağrısı tedavisi için yapılmakta olan bir diğer egzersiz ise, boyun hareketleridir. Bu egzersiz de ayakta durup, sırtınız dik ve nefes alıp vermeye başlayın. Daha sonra ise konsantre olmuş bir şekildeyken boynunuzu yavaşça sol tarafa doğru eğiniz. Bu hareketi 3 tekrardan sonra sağ tarafa eğin ve bunu 2 defa tekrar ediniz.

Boyun tutulmasına ne iyi gelir, nasıl geçer? Boyun tutulması için ne yapılmalı, iyi gelen şeyler nelerdir?