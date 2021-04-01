"Çok yüksek riskli" Samsun'da Kovid-19 denetimleri devam ediyor

Sağlık Bakanlığınca son açıklanan haftalık verilere göre 100 binde 586,84 Kovid-19 vakası görülen Samsun'da, Ankara ve İstanbul'dan gelen takviye polis ekiplerinin de desteğiyle İstiklal, Gazi, Mecidiye caddeleri ile Saathane ve Cumhuriyet meydanlarında kurulan bariyerlerde maske kullanımı ve sosyal mesafe denetimi, ateş ölçümü ile HES kodu sorgulaması gerçekleştiriliyor.

İlkadım ilçesinde vatandaşların yoğunluk gösterdiği caddelerde, ana girişlerle ara sokaklardan caddeye girişler kontrol altına alındı. HES kodu kontrolünde, aranması bulunan, yoklama kaçağı veya bakaya olanlar hakkında da polis ekiplerince yasal işlem yapılıyor.

Kent genelinde zincir marketler ve AVM'lerde HES kodu kontrolü yapılarak riskli veya pozitif vakalara rastlanıldığında polis ekiplerine haber verilerek işlem yapılıyor. Zabıta ekipleri ise semt pazarlarında ve yoğunluk yaşanan yerlerde vatandaşları sosyal mesafe ve maske tedbirleri konusunda uyarıyor.