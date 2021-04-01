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Giriş Tarihi: 1.4.2021 15:25 Son Güncelleme: 1.4.2021 15:25

Gün gün ! Vakalar artışta, bu belirtilere dikkat!

Gün gün corona virüs belirtileri! Vakalar artışta, bu belirtilere dikkat!

Ülkemizde vakalardaki artışla beraber milyonlarca vatandaş ile ilgili araştırmalarına başladı. Salgının ilk gününden bu yana dünya üzerinde ilk kez rastlanan bu virüse ilişkin birçok farklı araştırma gerçekleştirilmiş ve yeni semptomlar ortaya çıkmıştı. Virüsün en belirgin belirtilerinden biri yüksek ateş olarak bilinirken aslında insan vücudu üzerinde birçok farklı bulgulara da rastlanıyor. Corona virüs belirtileri yapılan araştırmalar sonucunda Bilim İnsanları tarafından gün gün sıralandı. İşte corona virüs belirtileri ve insan vücudunda gösterdiği o semptomlar…

Genel olarak "yüksek ateş ve nefes darlığı" olarak bilinen corona virüs belirtilerinin bu semptomlar haricinde uzmanların araştırmaları sonucunda tespit edilen birçok farklı belirtisinin de bulunduğu biliniyor. Kişiden kişiye semptomları farklılık gösteren koronavirüs salgınına yakalanan vatandaşların büyük bir çoğunluğunda tat ve koku alma kaybı görüldüğü uzmanlar tarafından ifade edilirken vatandaşların salgın sürecinde corona virüsü belirtileri ile ilgili bilinç sahibi olması ve kendini takip etmesi büyük önem taşıyor. İşte yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkan gün gün corona belirtileri…

Eğer bu semptomlar varsa dikkat! Corona virüsü belirtileri kendini böyle gösteriyor

GÜN GÜN ETKİSİ

1-3. gün

Soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler ortaya çıkar.

Hafif ateş ve boğaz ağrısı görülebilir.

Bağışıklık zayıfsa mide bulantısı ve ishal görülebilir.

4. gün

Boğaz ağrısı şiddetlenir.

Ses boğuklaşır.

Yeme ve içmede zorluk yaşanabilir.

Hafif baş ağrısı ile birlikte ishal başlar.

Eğer bu semptomlar varsa dikkat! Corona virüsü belirtileri kendini böyle gösteriyor

5. gün

Boğaz ağrısı şiddetlenir.

Yeme ve içme oldukça ağrılı bir hale gelir.

Vücudu ve uzuvları hareket ettirmek sancılı olur.

Eklem ağrıları görülür.

6. gün

Kuru öksürük başlar.

Konuşurken yutkunurken boğaz ağrısı şiddetlenir.

Şiddetli bitkinlik başlar. Mide bulantısı artar.

Zaman zaman nefes almada zorluk yaşanır.

İshal ve kusma şiddetlenir.

Eğer bu semptomlar varsa dikkat! Corona virüsü belirtileri kendini böyle gösteriyor

7. gün

Ateş 38 dereceye yükselir.

Öksürük ve balgam çok şiddetlenir.

Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.

8. gün

Soluk alıp vermek çok güç bir hale gelir.

Göğüs bölgesi çok ağır olarak hissedilir.

Öksürükle birlikte baş ve eklem ağrıları son derece artar.

Vücut sıcaklığı 38 derecenin üzerine çıkar.

Eğer bu semptomlar varsa dikkat! Corona virüsü belirtileri kendini böyle gösteriyor

9. gün

Tüm belirtiler şiddetle artar.

Yüz veya dudaklarda mavileşme görülür.

Öksürük ve balgam çok şiddetlenir.

Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.

Bu belirtilere sahipseniz hemen tıbbi yardım alın.

DİKKAT! ASEMPTOMATİK OLABİLİRSİN...

Science Dergisi'nde geçtiğimiz aylarda yayımlanan bir araştırmada, Çin'de seyahat kısıtlamaları uygulanmadan önce her 7 vakadan 6'sının fark edilmeden virüsün yayılmasını tetiklediğine dikkati çekildi.

Bilgisayar modellemesi kullanarak, Çin'in Wuhan bölgesinden başlayarak dünyaya yayılan salgının izlerini takip eden araştırmacılar, az belirti gösteren veya hiç göstermeyen "gizli virüs" taşıyıcılarının, hastalığı şu ana kadar teyit edilen vakaların üçte ikisine bulaştırdıklarını tesbit ettiklerini kaydetti.

Araştırmada, "Yeni tip Corona virüsü taşıyan insanların yüzde 86'sının tespit edilmeden toplumda dolaştığı" vurgulandı.

Eğer bu semptomlar varsa dikkat! Corona virüsü belirtileri kendini böyle gösteriyor

"GİZLİ TAŞIYICILARIN ÇOĞU HAFİF VEYA HİÇ BELİRTİ GÖSTERMİYOR"

Raporun yardımcı yazarlarından Columbia Üniversitesinden Jeffrey Shaman, "Salgının yayılmasını sağlayan bu kayda girmeyen enfeksiyon vakalarıdır. Bu gizli taşıyıcıların çoğu hafif veya hiç belirti göstermiyor. İnsanlar üşüttüklerini sanıyor." ifadelerini kullandı.

Shaman, raporda ortaya çıkan sonucun, salgının patlak verdiği bölgelerde sosyal kısıtlamaların önemini gösterdiğini belirterek, "Bu gerçek (gizli taşıyıcılar), salgının önlenmesi için de ortaya büyük zorluklar koymaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

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Gün gün corona virüs belirtileri! Vakalar artışta, bu belirtilere dikkat!
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