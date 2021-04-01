Gün gün corona virüs belirtileri! Vakalar artışta, bu belirtilere dikkat!

Genel olarak "yüksek ateş ve nefes darlığı" olarak bilinen corona virüs belirtilerinin bu semptomlar haricinde uzmanların araştırmaları sonucunda tespit edilen birçok farklı belirtisinin de bulunduğu biliniyor. Kişiden kişiye semptomları farklılık gösteren koronavirüs salgınına yakalanan vatandaşların büyük bir çoğunluğunda tat ve koku alma kaybı görüldüğü uzmanlar tarafından ifade edilirken vatandaşların salgın sürecinde corona virüsü belirtileri ile ilgili bilinç sahibi olması ve kendini takip etmesi büyük önem taşıyor. İşte yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkan gün gün corona belirtileri…