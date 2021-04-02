Kalpteki ölümcül kist başarıyla çıkarıldı

Artvin'de gireceği iş için, sağlık raporu almak amacıyla hastaneye giden 34 yaşındaki B.B.'nin kalbinde kist tespit edildi. Bunun üzerine Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (K.T.Ü) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine yönlendirilen B.B., Prof. Dr. Ahmet Coşkun Özdemir'in yaptığı başarılı operasyonun ardından sağlığına kavuştu. Dünyada bu tür vakaların sadece yüzde 1'lik kısmında kistin kalpte görüldüğünü ifade eden Özdemir, kistin hayvandan insana bulaşan "Ekinokok" isimli parazite bağlı geliştiğini söyledi. Özdemir, "Hasta hiç farkında olmadığı halde kalbinde ölümcül bir hastalıkla yaşıyormuş" diye konuştu.

Artvin'de geçen yılın Aralık ayında 34 yaşındaki B.B isimli kişi işe girmesi için kendisinden sağlık raporu istendi. Artvin Devlet hastanesine giden ve sağlık muayenesine giren B.B'ye çekilen Ekokardiyografide, kalbinin içine yerleşmiş kist tespit edildi. B.B. ileri tedavi için Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine sevk edildi.

HAYVANLARDAN, İNSANA BULAŞAN PARAZİT

KTÜ'de Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalında tedavi altına alınan B.B.'nin yapılan tetkiklerinde, hastanın kalbinin içine yerleşmiş olan kistin, hayvanlardan insana bulaşan "ekinokok" isimli parazite bağlı geliştiği tespit edildi.

Tetkiklerin ardından, kalbin içinde oldukça büyümüş olduğu gözlenen ve kalp boşluğunu neredeyse tamamen dolduran kistin, hayati tehlike yaratması nedeniyle açık kalp ameliyatı ile alınmasına karar verildi. KTÜ'de yapılan başarılı operasyonun ardından, B.B.'nin kalbindeki kist alındı. Yaklaşık 4 gün daha hastanede tedavi gören B.B. taburcu edilerek evine gönderildi. B.B. aradan geçen sürede yapılan kontrollerinde ise kalbindeki problemin tamamen çözüldüğü kaydedildi.

"YÜZDE 1'LİK KALPTE GÖRÜLEN KİST"

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Ahmet Coşkun Özdemir, hayvanlardan insanlara bazı parazitler yoluyla bulaşan kistin nadir olmadığını belirtti. Ancak bu kistlerin, genelde karaciğer ve akciğere yerleştiğini belirten, Prof. Dr. Özdemir hastaların sadece % 1'lik kısmında, bu kistlerin kalpte görüldüğünü ifade etti.

DÜNYADA NADİR GÖRÜLÜYOR

Prof. Dr. Ahmet Coşkun Özdemir, "bu hastada kistin kalbin sağ karıncığına yerleşti ve bu nedenle bu vaka dünyada çok ender görülen bir durum" dedi.

KİSTİN PATLAMAMASI, HASTA İÇİN BÜYÜK ŞANS

Ameliyat sonrasında hastanın sıkıntılarının tamamen düzeldiğini ve 4 gün sonra taburcu olduğunu ifade eden Prof. Dr. Özdemir "Hasta hiç farkında olmadığı halde kalbinde ölümcül bir hastalıkla yaşıyormuş. Bugüne kadar kistin patlamaması hasta için büyük şans olmuş. Biz de ameliyatla kendisini sağlığına kavuşturduk." diyerek özellikle hayvancılıkla uğraşan insanların, kist hidatik açısından dikkatli olmaları gerektiğini sözlerine ekledi.