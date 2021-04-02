Meltem Şarkışlalı: Herkes hayal ettiği vücuda sahip olabilir

Pandemi döneminde gündelik hayatta hareketsiz geçirilen zaman arttı. Özellikle evde çalışan ve bilgisayar başında saatlerce hareketsiz oturanların ortak sorunu 'fazla kilolar' haline geldi. Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte birçok kişiyi kilo verme telaşı sardı. Kilolarından şikayetçi olanların kimi hızla zayıflamak, kimi sıkılaşmak istiyor. Kiminin beklentisi ise bölgesel incelme. Peki her beklentiyi karşılamak, herkesi sağlıklı ve hızlı zayıflatmak mümkün mü? Ünlü isimleri zayıflatan ödüllü zayıflama ve güzellik uzmanı Meltem Şarkışlalı'ya göre cevap; "evet".

VÜCUT TİPİNE GÖRE FARKLI TEKNİKLER

Dünyada uygulanan birçok zayıflama sistemini Türkiye'ye getiren isim olan Meltem Şarkışlalı, "Söz konusu zayıflama olunca beklentiler değişiyor. Ancak günümüzde teknolojinin ve bilimin de katkısıyla her beklentiyi karşılayacak bir çözüm var. Ekibimle birlikte danışanlarımızın vücut tipine göre farklı teknikler uyguluyoruz. Detoks, bilinçaltı kodlama, theta fit, theta healing, selülit bakımları, bölgesel incelme, çatlak uygulamaları gibi yöntemlerle hızlı ve etkili sonuçlar almak mümkün" diyor.

YALNIZCA DİYET ÇÖZÜM DEĞİL

Şarkışlalı, tek başına diyetin çözüm olmadığının altını çizerek ekliyor: "Diyet ya da egzersizle kilo kaybı sağlansa da genetik olarak doğuştan gelen bir anatomimiz var. Ve bunu değiştirmek yalnızca diyetle mümkün olmayabilir. Vücudun tüm bölgelerinden eşit dağılımlı veya istenilen bölgelerden kilo kaybı sağlamak için teknolojiden faydalanmak şart. Spor yapmaya vakit bulamayan ve diyet yapmakta zorlanan kişiler için de teknoloji önemli imkanlar sunuyor."