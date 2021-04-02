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Giriş Tarihi: 2.4.2021 13:26

Otizme farkındalık için yürüdüler, mavi balonlar dağıttılar

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Otizme farkındalık için yürüdüler, mavi balonlar dağıttılar

'ta '2 Nisan Otizm Farkındalık Günü' etkinlikleri kapsamında otizme dikkat çekmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce '2 Nisan Otizm Farkındalık Günü' nedeniyle etkinlikler düzenlendi. Etkinlik kapsamında, kent merkezinde otizme farkındalık oluşturması amacıyla yürüyüş düzenlendi. Vali Ali Hamza Pehlivan, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, Belediye Başkanvekili Abdullah Umut Cihan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muzaffer Akçam çok sayıda kişinin katılımıyla yapılan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayıp, Sanat Sokağı'nda sona erdi. Yürüyüş sırasında. 'Otizmin farkındayız çözümde bir aradayız' pankartı taşınırken, çocuklara da mavi balonlar dağıtıldı.

Yürüyüşün ardından konuşan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan; "bugün Otizmli çocuklarımız için farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdik. Çocuklarımızın eğitilmesi, topluma kazandırılması hepimizin sorumluluğu görevi. Bugün aileler ve otizmli kardeşlerimiz evlatlarımızla bir araya geldik. Onların yetiştirilmesi, eğitilmesi için devletimizden çok güzel uygulamaları söz konusu. Biz Şırnak genelinde gerek otizmli, gerekse down sendromlu, gerekse de özel eğitime muhtaç bütün çocuklarımızın aileleri ile iletişim halindeyiz, ilgili birimlerimiz vasıtasıyla. Rehabilitasyon merkezlerimiz, milli eğitim bünyesinde özel eğitim sınıflarımız var. Buraların etkin bir şekilde değerlendirilmesi için elimizden geleni yapacağız. Engelli vatandaşlarımızla birey olarak, toplum olarak, ülke olarak bir bütünüz. Bir ve beraberiz. Bu konuda ne kadar farkındalık oluşturursak onların hayatlarını o derece kolaylaştırırız" dedi.

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Otizme farkındalık için yürüdüler, mavi balonlar dağıttılar
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