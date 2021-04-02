Sağlık Bakanı Koca: "1 milyon 863 bin 96 çocuk otizm açısından tarandı"

Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı tarafından çevrim içi düzenlenen "Sağlıkta Zihinsel Özel Gereksinimler ve Otizm Sempozyumu"nun açılışında yaptığı konuşmada, özel gereksinimi olan hastaların ihmal edilmemesinin önemine işaret ederek, müdahalenin geciktiği her günün, telafisi zor gerilemelere yol açabileceğini söyledi.

Bu bireylerin sağlıklarının korunması, rahatsızlıklarının ilerlemesinin engellenmesi ve iyileşmeleri yönündeki çabalarının, ailelerin de desteğiyle artarak devam edeceğini belirten Koca, özel gereksinimli tüm bireylerin nitelikli sağlık hizmetinden kolaylıkla faydalanmasının öncelikli hedefleri arasında olduğunu vurguladı.