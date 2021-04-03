Prof. Ağaçdiken, “Covid-19 kalp kasında hasar oluşturabiliyor”

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı veriler doğrultusunda Covid-19 vakaları, tüm ülkede olduğu gibi Kocaeli'de de artış eğiliminde bulunuyor. "Covid-19 ve Kalbe Yansıması" konusu üzerine açıklamada bulunan Kocaeli Üniversitesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayşen Ağaçdiken "Covid-19 enfeksiyonuna yakalanmış yaklaşık her 5 kişiden bir tanesinde kalp tutulumunun olduğunu biliyoruz. Aslında en fazla gördüğümüz kalpte bir miktar hasar yapıyor bu kliniğe yansıyor yani şikâyet oluşturuyor veya oluşturmuyor. Ama bizim hastanede yatan hastalarda laboratuvar testlerinde saptayabildiğimiz kalpte kalp kasında hasar oluşturabiliyor" dedi.

"KALP HASTALARI DAHA DİKKALİ OLMALI"

Kocaeli Üniversitesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayşen Ağaçdiken, "Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi nedeniyle yaşamını kaybeden tüm vatandaşlar ve özellikle sağlık çalışanı meslektaşlarımı anarak başlamak istiyorum. Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizde de çok kötü etkiledi pandemi dönemi. Öncelikle solunum sistemini tutmasıyla birlikte bazı hastalarda kalp hastalıklarına yol açabildiği de gösterilmiş durumda. Şimdi covid-19 ve kalp hastalıkları dediğimiz zaman birkaç noktada ben bunu sizlere iletmek isterim. Birincisi şu; kalp hastalığı olan bir hastada acaba covid-19 geliştiğinde kalp hastalarımız bunu daha ağır mı atlatıyorlar? Maalesef evet. Bu sorunun cevabı, özellikle kalp yetersizliği yüksek tansiyon ya da şeker hastalığı olan bireyler covid-19'u diğer bireylere göre yaklaşık, üç beş kat daha ağır atlıyorlar. Bu yüzden kalp hastalığı olanların bu hastalıktan korunması için ellerinden geleni yapmaları bizim için çok çok önemli. Kalp hastaları covid 19 a yakalandıkları zaman hem onların tedavisi biraz daha özellik arz ediyor hem de maalesef Covid-19'a bağlı ölüm gibi bir takım komplikasyonları bu hasta grubunda daha fazla görüyoruz. O yüzden lütfen sevgili kalp hastalarımız kendinizi koruyun maske mesafe ve hijyene dikkat" şeklinde konuştu.

"SAĞLAM BİREYLERDE KALP HASTALIKLARI GELİŞEBİLİR"

Hiç kalp hastalığı olmayan ve Koronavirüs'e yakalanan kişilerde kalp hastalıkları gelişebileceğini belirten Ağaçdiken, "Bu bazı kişilerde daha az veya hiç şikayet oluşturmuyor ama bazı kişilerde kalp yetersizliğine, kalple kardiyojenik şok dediğimiz kalple ilgili şok tablosuna kadar giden sonuçlara da yol açabiliyor. Onun dışında kalp krizine neden olabiliyor. Kalp damarlarında tıkanıklık olsun veya olmasın kalp krizine neden olabiliyor. Yine bir takım ritim bozukluklarına da yol açabiliyor covid-19 enfeksiyonu. O yüzden özellikle şimdi dışarıda takip ettiğiniz hastalarda ayaktan takip ettiğimiz hastalarda bu testleri sürekli yapmak mümkün değil ama bu kişiler için de eğer ayaktan takip ediliyorsunuz ve aslında hastalık tedavisi iyi gidiyor ama işte nefesiniz de daralma oluyor bu öksürükten bağımsız ya da iyileşme sürecine geçerken kendinizi halsiz hissediyorsunuz geçmeyen şikayetleriniz oluyor ya da çarpıntılarınız oluyorsa o zaman mutlaka kalple ilişkili bir tutulum var mı yok mu bunu araştırmak için bizlere başvurabilirsiniz" dedi.

DÜNYADA VİRÜS SONRASI KALICI ETKİLER ÜZERİNE ENDİŞE VAR

Diğer bir önemli noktanın son zamanlarda gündeme gelen virüsü atlatmış kişilerde Covid-19'a bağlı, uzun dönemde şikayetler olabileceği üzerine endişeler olduğunu belirten Prof. Ağaçdiken, "Bu Covid-19 geçirmiş her hasta için ya da her sistem için geçerli yani bundan şunu demek istiyorum ki işte Covid-19 geçirdi bir süre sonrasında acaba akciğer fonksiyonları bozuk devam edecek mi ya da kalp tutulumu olduğu zaman Bu hastalar bir süre sonra bize kalp yetersizliği ya da ritim bozuklukları ile gelecekler mi? ya da işte nörolojik bulguları beyinle ilgili birtakım şikayetleri olarak başvuracaklar mı? hekimlere başvuracaklar mı? şimdi Bu soruların cevabını net olarak vermek mümkün değil ama dünyada bu yönde bir endişe var ve bununla ilgili çalışmalarda yapılıyor. Yine de hani aylar sonrasında da Covid-19 ile ilişkili birtakım şikayetlerin ortaya çıkabileceğini yani Bu kalp ile de ilişkili bilmek önemli" ifadelerini kullandı.

"KALP HASTALARI GEREKTİĞİNDE HASTANEYE GİTMELİ"

Prof. Ağaçdiken "Tüm bu değindiğimiz konular dışında kardiyoloji ile Covid-19'u birleştiren son nokta şu ki bu pandemi döneminde hepimiz çok korktuk ve hepimiz tabii ki evlerimize kapandık. Yani sağlık çalışanları dışında ve birtakım şikayetleri olan hastalara biz de dedik ki çok acil olduğunu düşünmediğiniz zaman bizimle iletişime geçin ve bu dönemde biz WhatsApp'tan görüntülü ya da yazılı ya da telefonla hizmet vermeye çalıştık ama acil durumlarda mutlaka hastaneye bütün riski göz alarak hastaneye başvurun dedik. Şimdi bu bazen şöyle oldu gerçekten hastaneye gitmesi gereken hastalarda hastaneye gitmedi bu sadece Türkiye'de değil tüm dünyada da böyle ve covid-19 döneminde ani ölümlerde işte hastane dışında kalp krizi geçirme oranlarında bir yükselme meydana geldi tüm dünyadan tüm ülkelerden böyle yayınlar yapılıyor ve ülkemizde de durum böyle bizde de aynı şekilde bulaş korkusu nedeniyle hastalar ya son noktaya kadar gitmediler hastaneye veya hiç gitmediler. Bu nokta bizi şu açıdan ilgilendiriyor gerçekten acil olduğunu düşündüğünüz bir şikayetiniz olduğunda bulaş riskini ikinci plana koyup hastanelere lütfen başvurun. Çünkü artık toplumun bir kısmı aşılandı" dedi.

ANİ ÖLÜMLER VE KALP YETMEZLİKLERİ ARTTI

Tüm sağlık çalışanlarının artık bu hastalıkla nasıl başa çıkabileceğini ve nasıl koruna bileceğini iyi öğrendiğini söyleyen Prof. Ağaçdiken, "İnsanlar acil bir şikayeti olduğunu düşünüyorsa bulaş korkusunu bir kenara bırakıp hastaneye başvurmalıdır. Kardiyoloji ilgilendiren son noktalardan bir tanesi de bu süreci boyunca insanların evde kalmalarını istedi tabii ki hükümetler ve bu dönemde bulaş korkusu nedeniyle hastaların bir kısmı ihtiyaçları olsa bile hastaneye gitmekten çekindiler ve bu bize tüm dünyada böyle işte ani ölüm de artış veya kalp yetersizliğinde daha alevlenme şeklinde geri döndü aslında. Bu hastalar için bu noktadan sonra yapabileceğimiz şey eğer hastalık alevlendi ise bulaş korkusu nedeniyle hastaneye gelemeyenler de yeni hastalıklar yeni kalp hastalıkları ortaya çıktıysa bunlara hasta ile birlikte saptayıp gerekli tedavileri uygulamak da bizim görevimiz olacak pandemi süresince ve sonrasındaki dönemde. Yani özetle covid-19 her sistemi olduğu gibi kardiyovasküler sistemi de tutuyor bunun için önemli olan şikayetleri iyi dinlemek kendinizi iyi dinlemek iyi yorumlamak ve gerektiğinde de uygun hekimlere başvuruyu yapmak" olduğunu belirtti. Prof. Ağaçdiken konuşmasının sonunda herkese çok sağlıklı günler dilediğini ve pandemiyi hep birlikte çok rahat bir şekilde atlayabileceklerini ifade etti.