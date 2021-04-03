Rengi 'turuncu'ya dönen Manisa'da, caddeler doldu taştı

İçişleri Bakanlığı; Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak, geçen 29 Mart'ta toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda, 81 ilin valiliğine, covid-19 tedbirleri kapsamında 'Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi' konulu genelge gönderdi. Yeni risk haritasına göre sarıdan turuncuya dönerek orta seviyeden yüksek risk grubu iller arasına giren Manisa'da da ek tedbirler uygulanmasına karar verildi. Yeni tedbirler arasında en dikkat çeken ise pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasınnın geri gelmesi oldu.

YAPILAN TÜM UYARILARA RAĞMEN MASKESİZ GEZDİLER

Bu hafta Manisalılar, sadece cumartesi günü sokağa çıktı. Bugün kısıtlama olmamasını fırsat bilenler ise, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu. Yapılan tüm uyarılara rağmen maskesiz gezen vatandaşlar olduğu görüldü.Emine Biçer (53), "Hastanelerde doluluk arttı. Az önce bir hemşire arkadaşımla konuştum, yoğun bakımları dolmuş vaziyette. Kısıtlamalar olmak zorunda. Hatta Ramazan ayında tamamıyla önlem alınmış olsa, daha iyi olacağını düşünmüyorum" diye konuştu.