“Aşı oldum, maske takmayayım” demek en büyük yanlış!

Günde 500 randevu verip aşı yapan İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Başhekimi Prof. Dr. Kaan Gideroğlu, aşı yaptıranların maskeyi kesinlikle çıkarmaması gerektiği konusunda özellikle uyarıyor: "Ben aşımı oldum. Aşı koronadan korunmak için en önemli silahların başında gelmektedir. Aşının en etkin koruyuculuğu ikinci dozdan yaklaşık iki hafta sonra oluşmaktadır. Bu nedenle bu süre zarfında maske kullanımına ve sosyal mesafe kuralına uymaya katı bir şekilde devam etmek gerekir. Daha sonraki süreçte pandemi sonlanıncaya kadar aynı evde sürekli yaşadığımız aile fertlerimiz dışındaki kişilerle bulunduğumuz her türlü sosyal ortamda maske kullanımına ve sosyal mesafe kuralına uymak bu bulaşıcı hastalıktan maksimum korunma sağlamak için gereklidir."
KÖTÜ BİR GİDİŞAT VAR, TEDBİRİ BIRAKMAYIN!
İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Başhekimi Prof. Dr. Kaan Gideroğlu, Kovid-19 aşı süreciyle ilgili SABAH'a önemli bilgiler verdi.
"Son zamanlarda artan rakamlar tüm Türkiye gerçeğini yansıtıyor. Bazı il ve ilçelerin kendine özgü farklılıkları olabiliyor. Rakamlar artış gösteriyor, bir yerden sonra hastanelerin bunu karşılaması mümkün olmayabilir. Bunun ne zaman olacağını insanların davranışları belirleyecek. Kötü bir gidişat söz konusu. Bulaşıcı hastalıklardan korunmanın temel ve en etkili yolu aşıdır. Kovid-19'un bilinen bir tedavisi yok. Semptomların tedavisi ve hastalığın ortaya çıkardığı bozukluların tedavisi var. Bu hastalıktan mümkün olduğunda temasla kaçınmış olsak bile her şeyi yüzde 100 yapamıyoruz. Hiçbir aşı yüzde 100 koruyucu değildir ancak bilimsel veriler aşının hastalığı daha hafif atlatma ihtimalinin olasılığını artırdığını gösteriyor. Aşı, sosyal mesafe, maske ve koruyucu önlemler ile bunun üstesinden geleceğiz. Önce tedbir! Ne kadar çok insan aşılanırsa, bu hastalıktan o kadar çabuk kurtuluruz. Ne kadar çok insanda bağışıklık olursa bu hastalığa karşı, bu hastalık ülkemizden o kadar uzaklaşır."
AŞI TAKİP SİSTEMİ İLE 24 SAAT KONTROL
İstanbul'da tüm eğitim ve araştırma hastanelerinde BionTech aşısını saklayabilecek koşulların bulunduğunu belirten Prof. Dr. Kaan Gideroğlu, aşıların saklanma koşulları ile ilgili halkın endişelenmemesi gerektiğinin altını özellikle çiziyor: "Aşının saklanma derecelerinin düzenlendiği aşı takip sistemi var. Aşı takip sistemi üzerinden hangi derecede ne kadar kalacağı, ne zaman yapılacağı belli. Ona uygun olarak kaç gün, ne kadar saklanacağı ile ilgili çizelge var. Personelimize eğitim de verildi. Bakanlığımız hastanelerin verilerini topladıktan sonra bu aşıyı gönderdiler. O organizasyon baştan yapıldı. Saklama koşulu olan merkezlere verildi. Veri tabında bu merkezler mevcut, oralara gönderiliyor. Depodan çıktıktan son kullanım noktasına kadar kaç derece olduğu bir takip çizelgesi var. 24 saat boyunca aşı takip merkezine bu bilgileri iletiyoruz. 'Isı değişikliği başladı' diye uyarı geliyor, 'Bakın, kontrol edin' diye. Online olarak anlık takip ediliyor aşılar."
KOMPLO TEORİLERİNE GEREK YOK
"Bugüne kadar hiçbir hastamızda ani duyarlılık reaksiyonu görmedik ama bunların belli bir oranda görülme ihtimali de mümkün" diyen İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Başhekimi Prof. Dr. Kaan Gideroğlu, aşı olmak ile ilgili tereddüt yaşayan vatandaşlarımıza da şunları söylüyor: "Buraya gelen tüm hastalarımızın alerji geçmişini ve daha önce Kovid-19 geçirip geçirmediğini sorguluyoruz. Aşıdan sonra bekleme alanımız var, aşı uygulanan kişileri orada biraz bekletip sonra uğurluyoruz. Ayrıca bu aşılar buraya gelene kadar bazı güvenlik testlerinden, faz çalışmalarından, toksitite çalışmalarından geçti. Her yeni gelen parti aşı yeniden güvenlik testinden geçiyor. İlk partide bir şey çıkmamış olabilir ama diğerinde yeniden örnekler alınıp bakılıyor. 15 gün boyunca aynı testler yapılıyor sonra alana çıkılıyor. Ancak insanların komplo teorileri bitmiyor; en zor şey insanların inançlarını ve düşüncelerini değiştirtmektir. Ona inanıyorsa onu değiştirmek zordur. Bu hastalıktan ancak aşılanma ile kurtulacağız. Aşıya karşı gelinecek zaman değil!"
SABAH GAZETESİ HABER MÜDÜRÜ NAZİF KARAMAN ANLATIYOR… NASIL AŞI OLDUK?
Sabah Haber Müdürü Nazif Karaman, "Basın memsuplarına aşı hakkının tanınması ardından muhabirimiz Mustafa Sait Özkan ile hemen e-Nabız üzerinden randevumuzu oluşturduk. Biontech aşısını tercih ettik ve Taksim ve Eğitim Araştırma Hastesi'nde yapılacak aşımız için geçtiğimiz cuma akşamı randevumuza gittik. Önce Başhekim Prof. Dr. Kaan Gideroğlu'nu ziyaret ettik. Kısa bir sohbetten sonra aşı olacağımız alana doğru ilerledik. Aşı için ayrılan kata vardığımızda bir başvuru masası tarafından karşılandık. Bu masada yaptıracağımız aşının çeşidine göre form doldurmamız gerekiyordu, doldurduk ve ufak bir doktor kontrolünden geçtik. Aşı için sıkıntılı bir durumumuzun olmadığı tespit edilince aşı odasına geçtik. Biontech ve Sinovac odaları ayrılmış durumdaydı. Biz Biontech odası önünde kısa bir bekleme yaptıktan sonra içeri alındık. Gerek doktorların gerekse de hemşirelerin çok titiz çalıştıklarına ve güler yüzlerine şahit olduk. Aşımız yapıldı ve kısa bir süre beklememiz gerektiği söylendi. Bekleme salonunda yan etki olup olmayacağını bekledikten sonra hiçbir sıkıntımız olmadığı anlaşılınca hastaneden ayrıldık. Aşının bende bir dinamizm etkisi oluşturduğunu söyleyebilirim" diyerek aşı protokolünü anlattı.