“Aşı oldum, maske takmayayım” demek en büyük yanlış!

KÖTÜ BİR GİDİŞAT VAR, TEDBİRİ BIRAKMAYIN!

İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Başhekimi Prof. Dr. Kaan Gideroğlu, Kovid-19 aşı süreciyle ilgili SABAH'a önemli bilgiler verdi.

"Son zamanlarda artan rakamlar tüm Türkiye gerçeğini yansıtıyor. Bazı il ve ilçelerin kendine özgü farklılıkları olabiliyor. Rakamlar artış gösteriyor, bir yerden sonra hastanelerin bunu karşılaması mümkün olmayabilir. Bunun ne zaman olacağını insanların davranışları belirleyecek. Kötü bir gidişat söz konusu. Bulaşıcı hastalıklardan korunmanın temel ve en etkili yolu aşıdır. Kovid-19'un bilinen bir tedavisi yok. Semptomların tedavisi ve hastalığın ortaya çıkardığı bozukluların tedavisi var. Bu hastalıktan mümkün olduğunda temasla kaçınmış olsak bile her şeyi yüzde 100 yapamıyoruz. Hiçbir aşı yüzde 100 koruyucu değildir ancak bilimsel veriler aşının hastalığı daha hafif atlatma ihtimalinin olasılığını artırdığını gösteriyor. Aşı, sosyal mesafe, maske ve koruyucu önlemler ile bunun üstesinden geleceğiz. Önce tedbir! Ne kadar çok insan aşılanırsa, bu hastalıktan o kadar çabuk kurtuluruz. Ne kadar çok insanda bağışıklık olursa bu hastalığa karşı, bu hastalık ülkemizden o kadar uzaklaşır."