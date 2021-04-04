Pandemide göz alerjisine dikkat!

KİRLİ ELLER GÖZLE TEMAS EDERSE!

Pandemi sürecinde göz sağlığının risklere çok daha açık hale geldiğini belirten Dr. Nezih Özdemir, çevre ile sürekli temas halinde olan ellerimizi gözlerimize sürdüğümüzde ise göz yoluyla Covid-19 enfeksiyonuna zemin hazırlayabileceği uyarısında bulunarak "Ellerin gözlere götürülmemesi, temiz ve tek kullanımlık kağıt mendil kullanılması ve bu kağıt mendilin kullanıldıktan sonra çöpe atılması çok önemli. Kirli ellerin gözlerle teması, mikropların özellikle de bağışıklığı düşük olan kişilerde kolaylıkla gözlerde enfeksiyona yol açmasına zemin hazırlıyor. Bu nedenle ellerin gözle temas ettirilmemesi, sık sık sabunla yıkanması gerekiyor" diyor. Bilgisayar ekranı ve ortam ısısının da göz sağlığını tehdit eden unsurlar olduğunu, oda sıcaklığının yüksek, nemin düşük olması durumunda göz kuruluğunun ortaya çıktığını belirten Dr. Nezih Özdemir bilgisayar ve tablet karşısında uzun süre kalmamak, gözleri zaman zaman dinlendirmeyi ihmal etmemek gerektiğini söylüyor.