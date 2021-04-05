Bu besin Alzheimer riskini yüzde 44 artırıyor

"HER SENE 10 MİLYON ALZHEİMER HASTASI EKLENİYOR"

Alzheimer'ın genetik mutasyonlara bağlı olan kısmının yüzde 1 olduğunu belirten Nöroloji Uzmanı Oğuzhan Onultan sözlerine şöyle devam etti:

"Şu an dünyada 50 milyon Alzheimer hastası olduğu var sayılıyor. Her sene 10 milyon demas hastası ekleniyor. Bunların yüzde 70'i Alzheimer yüzde 20 ile 25'ide vasküler demans dediğimiz damar sertliği ve tıkanıklığına bağlı hastalıklar. Mümkün olduğu kadar organik gıda, GDO'lu olmayan ürünler ve içinde koruyucu maddeler olmayan raf ömrü uzatılmamış ürünler tüketmeliyiz. Aksi taktirde Alzheimer hastalığına yakalanma riskimiz yükseliyor. Yaşam ve yeme tarzı değiştirilerek bu hastalıktaki sayı, 3'te 1 oranına düşürülebilir. 2050 yılında ABD'de yaklaşık 15 milyon Alzheimer hastasının olacağı varsayılıyor. Ciddi bir iş kaybı ve ekonomik yük olacağı belirtiliyor. Tedbirler koruyucu hekimlik üzerinden gidiyor. Tedbirlerin başında ise gıdamızı ve yaşam tarzımızı değiştirmek geliyor."