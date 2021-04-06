Oturarak Çalışanlar İçin Ciddi Uyarı: Felç Geçirme Riskini Artırıyor !

HAREKET EDİN

Egzersiz yapmak, yediğiniz yağları ve şekerleri sindirmesine yardımcı olur. Hareketsiz bir şekilde koltuk veya sandalye üzerinde çok fazla zaman geçirirseniz, sindirim sisteminizde yavaşlama, bozulma gözükmeye başlayacaktır. Bu nedenle yediğiniz besinler depolanmaya başlayacaktır. Son yapılan araştırmalara göre, uzun süre oturmanın yarattığı yıkıma karşı savaşmak için günde 60-75 dakika orta şiddette egzersize ihtiyacınız olduğunu gösteriyor.



Uzun süre oturmak ve hareketsiz kalmak sırt kaslarınıza da zarar verecek ve sırt kaslarınızın güçsüzleşmesine sebep olacaktır. Hareketsiz bir yaşam, kalça fleksör kaslarınızın kısalmasına neden olur ve bu da kalça eklemlerinizde ciddi sorunlara yol açabilir. Gününüzün büyük kısmını oturarak geçirdiğinizde, üstelik sürekli olarak kötü bir postür ile oturmak, sırtınızda ağrılara ve postür bozukluğuna sebep olabilir. Kötü duruş ve oturuş omurga rahatsızlıklarına sebep olarak uzun vadede ciddi sorunlara yol açacaktır.