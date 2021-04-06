Oturarak Çalışanlar İçin Ciddi Uyarı: Felç Geçirme Riskini Artırıyor !

Teknolojinin hayatımıza getirdiği kolaylıklar ve bilgisayar başında çalışmak, bizi daha az hareket etmeye sevk ediyor. Uzun süre oturmak ise birtakım sağlık problemlerine davetiye çıkarıyor. Medikal Fitness Antrenörü Sertuğ Erdoğan, hareketsiz yaşamın sağlığımızdan neleri götüreceğini Sabah.com.tr okuyucuları için anlattı
SÜREKLİ OTURMAK VÜCUDUNUZA NE GİBİ ZARARLAR VERİR?
Postürünüzü dik duracak şekilde koruduğunuzda kalp sağlığınız daha iyi ve daha etkili çalışır. Dik ve doğru postürde bağırsağınız da daha verimli çalışır. Fiziksel olarak hareket halinde olduğunuzda, enerji seviyeniz ve dayanıklılığınız artar kemikleriniz ve kaslarınız fonksiyonunu korur. Uzun süre hareketsiz kalmak, oturmak bacak ve kalça kaslarının zayıflamasına ve fonksiyonlarını kaybetmesine sebep olur. Bacak kaslarınız zayıf ise sakatlık riskiniz çok daha yüksek olacaktır.
HAREKET EDİN
Egzersiz yapmak, yediğiniz yağları ve şekerleri sindirmesine yardımcı olur. Hareketsiz bir şekilde koltuk veya sandalye üzerinde çok fazla zaman geçirirseniz, sindirim sisteminizde yavaşlama, bozulma gözükmeye başlayacaktır. Bu nedenle yediğiniz besinler depolanmaya başlayacaktır. Son yapılan araştırmalara göre, uzun süre oturmanın yarattığı yıkıma karşı savaşmak için günde 60-75 dakika orta şiddette egzersize ihtiyacınız olduğunu gösteriyor.
Uzun süre oturmak ve hareketsiz kalmak sırt kaslarınıza da zarar verecek ve sırt kaslarınızın güçsüzleşmesine sebep olacaktır. Hareketsiz bir yaşam, kalça fleksör kaslarınızın kısalmasına neden olur ve bu da kalça eklemlerinizde ciddi sorunlara yol açabilir. Gününüzün büyük kısmını oturarak geçirdiğinizde, üstelik sürekli olarak kötü bir postür ile oturmak, sırtınızda ağrılara ve postür bozukluğuna sebep olabilir. Kötü duruş ve oturuş omurga rahatsızlıklarına sebep olarak uzun vadede ciddi sorunlara yol açacaktır.
SÜREKLİ OTURAN İNSANLARDA GÖRÜLEN DİĞER RAHATSIZLIKLAR NELERDİR?
Çok oturan insanlarda anksiyete ve depresyon riskinin daha yüksek olduğunu gözlemlenmiştir. Bir araştırma, haftada 23 saatten fazla televizyon karşısında zaman geçiren erkeklerin, haftada 11 saat televizyon izleyen erkeklere göre kardiyovasküler hastalıklardan ölme riskinin yüzde 64 daha yüksek olduğunu tespit etti. Bazı araştırmalar ise uzun süre oturan kişilerin kalp krizi, felç geçirme riskinin yüzde 147 daha yüksek olduğunu gösteriyor. Ayrıca araştırmalar uzun süre hareketsiz kalan insanların diyabet riskinin yüzde 112 daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Üstelik varisli ve örümcekli damarlar da hareketsiz bir yaşamın getirdiği sorunlar arasında bulunuyor.
HAREKETSİZ YAŞAMIN SAĞLIĞA VERDİĞİ ZARARLARI NASIL ORTADAN KALDIRABİLİRSİNİZ?
• Yürüyüş yapın, bisiklete binin.
• Otobüsten iki durak önce inin ve yürüyün
• Asansör kullanımını hayatınızdan çıkartın merdivenleri yürüyerek çıkın.
• Gittiğiniz her yerden daha uzağa park edin ve yolun geri kalanında yürüyün.
• Size en uygun sporu bulun ve hareket etmeye başlayın.