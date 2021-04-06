Son dakika: Avrupa'da birçok ülke kullanımı askıya almıştı! Avrupa İlaç Ajansı'ndan kritik AstraZeneca açıklama...

Oxford Üniversitesi ile ilaç firması AstraZeneca'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısı son haftalarda aşı uygulanan kişilerde görülen ciddi yan etkiler yüzünden tartışmaların odağı oldu. Ölümlerin ve Oxford Üniversitesi ile ilaç firması AstraZeneca aşının arasında bir bağ olup olmadığı yönündeki araştırmalar ise devam ediyor. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Başkanından kan pıhtılaşmasının aşı ile bağlantılı olup olmadığı yönünde açıklama geldi. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Başkanı Marco Cavaleri, İtalyan basınına yaptığı açıklamada, kan pıhtılaşması ve Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca tarafından ortak geliştirilen koronavirüs aşısının bağlantısı olduğunu ifade etti.