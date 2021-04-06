Trabzon Sağlık Müdürü'nden korkutan uyarı: Çocuklarda yaklaşık yüzde 3,5 civarında vakamız var

'ÇOCUKLARDA VAKA OLMASI KAÇINILMAZ'

İl Sağlık Müdürü Usta, kentte aktif çocuk vaka oranının yüzde 3,5 olduğunu belirterek, "Çocuklarda da Covid-19 pozitif vakalar olabiliyordu. Tüm Türkiye'de yaptığımız bir uygulama var. 18 yaş altı genelde test almıyorduk. Okullarında kapalı olmasından dolayı test alma gereği hissetmiyorduk. Şimdi okullar açık olduğu için okullardaki çocukların birbirinden etkilenerek oluşacak vaka sayılarının önüne geçmek için gerektiğinde testler alıyoruz. Alınan testlerde pozitif vakaları yakalamış oluyoruz. İlimizde bir kısım okullarda karantina tedbirlerini uyguladık. Çocuklarda vaka olması kaçınılmaz bir durum. Şu anki aktif sayılar olarak baktığımızda çocuklarda yaklaşık yüzde 3,5 civarında vakamız var. Bunların içinde de maalesef yoğun bakıma yansıyan olabiliyor" dedi.