Çay ağacı yağı faydaları: Çay ağacı yağı hangi rahatsızlıklara iyi gelir?

Çay ağacı yağı tüm dünyada popüler bir tedavi ürünüdür ve sağlığa faydaları oldukça fazladır. Çay ağacı yağı faydaları arasında etkisi kanıtlanmış ve kanıtlanmamış olarak iki ayrı başlıkta incelenecek yararlar bulunmaktadır. Çay ağacı yağı sivilce, kirpiklerin bir tür akarla enfestasyonu (oküler demodikoz), ayak tırnağı mantarı (onikomikoz) ve ayak mantarı (Tinea pedis) için kullanılır. Ayrıca kepek, bit, ağız kokusu ve diğer durumlar için de kullanılır, ancak diğer kullanımlarını destekleyecek iyi bir bilimsel kanıt yoktur.

ÇAY AĞACI YAĞI NEDİR?

Saf çay ağacı yağı, çay ağacının yapraklarından yağın çıkarılmasıyla elde edilir. Siyah ve yeşil çay yapmak için kullandığımız yaygın çay bitkisiyle karıştırılmaması için söz konusu çay ağacı ilk olarak denizciler tarafından keşfedildi. 18. yüzyılda bataklıklı güneydoğu Avustralya kıyılarına geldiklerinde, bu susamış deniz köpekleri küçük hindistan cevizi aromalı çay yapmak için çay ağacının yapraklarını kullandılar.

Günümüzde çay ağacı esansiyel yağı cilt problemleri ve kepek dahil her türlü şey için kullanılmaktadır. Bununla birlikte, birçok bitkisel ilaç gibi, iddia edilen bu faydaların çoğu henüz güçlü bilimsel kanıtlarla desteklenmemektedir.

ÇAY AĞACI YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Çay ağacı yağının oldukça güçlü bir bitkisel kokusu vardır ve bu herkes için değildir, bu yüzden yağ yakıcı olarak kabul etmek pek olası değildir! Çay Ağacı yağı, antibakteriyel özelliklere sahip olduğuna inandığı için tarih boyunca birçok nedenden dolayı kullanılmıştır.

ÇAY AĞACI YAĞI FAYDALARI

Akne. Akne tedavisinde %5 çay ağacı yağı jeli uygulamak, %5 benzoil peroksit (Oxy-5, Benzac AC ve diğerleri) kadar etkili görünmektedir. Çay ağacı yağı, benzoil peroksitten daha yavaş çalışabilir, ancak yüz derisi için daha az tahriş edici görünmektedir. Çay ağacı yağı 45 gün boyunca günde iki kez uygulandığında, sivilce boyutu ve ağrısı da dahil olmak üzere birçok akne semptomunu azaltır.

Kirpiklerin altında bulunan noktalarda gözkapağı enfeksiyonuna iyi gelir. Bir dizi çalışma, çay ağacı yağının bu yaygın göz kapağı enfeksiyonunu iyileştirebileceğini ve göz iltihabı ve görme kaybı gibi ilişkili semptomları azaltabileceğini göstermektedir.

AYAK TIRNAĞI MANTARI (ONİKOMİKOZ)

6 ay boyunca cilde %100 çay ağacı yağı solüsyonu uygulamak, deneyenlerin yaklaşık %18'inde mantar ayak tırnağı enfeksiyonunu tedavi edebilir. Daha düşük çay ağacı yağı konsantrasyonları o kadar etkili görünmemektedir. Örneğin, 2 ay boyunca günde üç kez uygulanan% 5 çay ağacı yağı kreminin hiçbir faydası olmadığına dair bazı kanıtlar var.

SPORCU AYAĞI (TİNEA PEDİS)

Yüzde 10'luk bir çay ağacı yağı kreminin topikal uygulaması, atlet ayağının ölçeklenme, iltihaplanma, kaşıntı ve yanma dahil semptomlarını hafifletmektedir. Bununla birlikte, %10'luk orana sahip çay ağacı yağı kremi enfeksiyonu iyileştirmiyor gibi görünüyor. Bununla birlikte, daha güçlü bir çay ağacı yağı solüsyonu (%25 veya %50) uygulamak, 4 hafta boyunca deneyen insanların yaklaşık yarısında hem semptomları hafifletiyor hem de enfeksiyonu temizliyor gibi görünmektedir. Bununla birlikte, %25 veya %50 çay ağacı yağı, enfeksiyonu iyileştirmede klotrimazol veya terbinafin gibi ilaçlar kadar etkili görünmemektedir.

KANITLANMAMIŞ FAYDALARI

Vajinada aşırı bakteri üremesi. Erken araştırmalar, çay ağacı yağının bakteriyel vajinozlu insanlara fayda sağlayabileceğini öne sürüyor.

KEPEK

İlk araştırmalar, dört hafta boyunca günde üç dakika çay ağacı yağı şampuanı uygulamanın kepekli kişilerde kafa derisi lezyonlarını, kafa derisi kaşıntısını ve yağlanmayı azalttığını göstermektedir.

DİŞ PLAĞI

Çay ağacı yağının diş plağı üzerindeki etkilerini inceleyen araştırmanın sonuçları tutarsızdır. Bazı erken araştırmalar, 8 hafta boyunca günde iki kez çay ağacı yağı jeli ile diş fırçalamanın diş eti kanamasını azalttığını, ancak plağın neden olduğu diş eti iltihabı olan kişilerde plağı azaltmadığını göstermektedir. Ayrıca profesyonel bir diş temizliğinden sonra çay ağacı yağı içeren bir gargara kullanmak plak oluşumunu azaltmıyor gibi görünmektedir.

Bununla birlikte, çay ağacı yağı ve ksilitol adı verilen bir kimyasal içeren belirli bir ağız sağlığı ürünüyle durulamanın plağı azalttığı tespit edilmiştir. Ayrıca çay ağacı yağı, karanfil ve kutsal fesleğen içeren başka bir ürünle durulamak plak oluşumunu azaltır.

AĞIZ KOKUSU

İlk araştırmalar, nane ve limon yağları içeren uçucu bir yağ karışımına çay ağacı yağı eklemenin, 3 dakikalık ağız temizliğinin bir parçası olarak kullanıldığında ağız kokusunu azaltabileceğini göstermektedir.

GÖZ KURULUĞU

Göz kapağını çay ağacı yağı içeren bir şampuanla ovmak, katarakt ameliyatı sonrası kuru gözü olan kişilerde göz hassasiyetini ve ağrıyı azaltabilir. Bu kişiler ayrıca gözlerdeki ağrı ve şişliği azaltmak için göz damlası kullanıyorlar.

UÇUKLAR (HERPES LABİALİS)

Şimdiye kadar yapılan araştırmalar, günde beş kez çay ağacı yağı jeli uygulamanın uçuklara iyi gelmediğini gösteriyor.