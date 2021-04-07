Gaziantep’te yoğun bakım endişesi yok

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki, il genelindeki yoğun bakım yatağı sayısını 372'ye çıkardıklarını belirterek, nüfusa oranla iyi bir yerde olduklarını söyledi.Gaziantep'te son bir yıl içinde yapılan yatırımlarla Kovid-19 tedavisinde yoğun bakım ve servis sıkıntısı yaşanmıyor. İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki, "Önceliğimiz vatandaşın kurallara uyarak hastalığa yakalanmaması ama olunca da servis ve yoğun bakım anlamında en iyi hizmeti verebilecek ortama sahibiz" dedi.

Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Serdar Türkmen ile birlikte SABAH'a konuşan Dr. Tiryaki, Kovid-19 sürecindeki tedavi hizmetleri hakkında bilgiler verdi. Gaziantep'te hastalığın tedavisi konusunda servis ve yoğun bakım yatağı sorunu olmadığını bildiren Dr. Tiryaki, "Bakanlığımızla koordineli olarak yaptığımız çalışmalarla yatak ve yoğun bakım sorunumuz ciddi oranda çözdük" dedi.

Ekim-Kasım aylarında yaşanan vaka yoğunluğu üzerine yoğun bakım olarak kullanılabilecek tüm birimleri değerlendirdiklerini söyleyen Dr. Tiryaki, "Ekim-Kasım aylarında yeteri kadar vantilatör, monitör aldık ama sadece mevcuttaki yataklarda kullanabildik. Yeni yatak koyacak alan yoktu, palyatif servisler gibi müsait olan yerlerin tamamını yoğun bakıma çevirmiştik. Ama yeni bir pik yaşarsak bu şekilde altından kalkma durumunun olmadığını görünce Dr. Ersin Arslan Araştırma ve Uygulama Hastanemizin Mücahitler ek binasında 2 kattan oluşan atıl bir alan vardı. FETÖ nedeniyle binaya el konulurken orası tamamlanmamış bir halde duruyordu. Oraya ilk etapta 37 yataklı bir yoğun bakım ünitesi oluşturduk. Aynı binanın 4. katında da bir doktorumuzun halasının yaptığı bağışla 12 yataklı bir yoğun bakım yaptık. Şuan 49 yataklı yoğun bakımımız oluştu. Önceki pikte bu yoktu, şimdi bizim elimizde fazladan 49 yataklı yoğun bakım ünitesi var. İnşallah rakamlarımız yükselmez ama yükselirse de belli bir seviyeye kadar ihtiyacı görebilecek yoğun bakım yatağımız var. İl genelinde 372 yoğun bakım yatağımız var. Servis açısından zaten sıkıntımız yok" dedi.

YATAK ÇOK AMA ÖNLEM DAHA ÖNEMLİ

Nüfusa oranla diğer illere göre iyi durumda olduklarını söyleyen Tiryaki, "Halen elimizdeki yoğun bakım yataklarının 210 adedini Kovid-19 için, 162 adedini ise diğer branşlar için kullanıyoruz ama istediğimiz an sayıyı arttırma şansına sahibiz. Bu süreçte 2 yeni özel hastanemiz de hizmete açıldı. Onlardan da hem servis hem de yoğun bakım desteği alabileceğiz. İl genelinde iyi bir ivme yakaladık ama en önemli tedavi tabii ki koruyucu önlemler. Burada da halkımızın maske, mesafe ve hijyen kurallarına titizlikle riayet etmeleri. Bizim önceliğimiz vatandaşımızın hasta olmaması, olursa da yatak ve servis anlamında bir sorunumuz olmayacak" şeklinde konuştu

ÖZEL EKİP KURULDU

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Serdar Türkmen ise, Mücahitler binasında Kovid-19 tedavisiyle ilgili yoğun bakım uzmanlarından oluşan özel bir ekip kurduklarını belirterek, "Sağlık hizmetlerini en işi şekilde vermeye çalışıyoruz ama hem hastalarımızın hem de yakınlarının içinin rahat etmesi için tedavi, takip ve bilgilendirmeleri bu ekip yapıyor. Malum, salgın nedeniyle hastaneler MHRS üzerinden alınan randevularla çalışıyor ama biz normal müracaatla gelenleri de geri çevirmiyoruz. Salgın öncesinde olduğu gibi tüm polikliniklerimiz aktif çalışıyor" dedi.