Halk Sağlığı Uzmanı: ‘Bu tarz bulaşlara çok sık rastlıyoruz’

'MUTLAKA AŞILARINI YAPTIRSINLAR'

Zengin, "Maske, mesafe ve hijyenin yanında aşıya da değinmek isterim. Mutlaka tüm vatandaşlarımızın özellikle 60 yaş üstü de açıldı ve aşı gruplarına dahil edildi. Bu vatandaşlarımızın da hepsini aşı olmaya davet ediyoruz. Mutlaka aşılarını yaptırsınlar. Bunun yanında kronik hastalığı olan vatandaşlarımız da öncelikli grup olarak açıklandı. Onlar da aşılarını yaptırsınlar mutlaka. Özelikle aşılamayla birlikte 65 yaş üstünü bitirmiştik ilimizde. 65 yaş üstü vakalarda da ciddi bir düşüş görüyoruz. Hastane doluluklarımız da bu oranda düşmüş oluyor. Bu yüzden aşı noktasında da mutlaka vatandaşlarımız duyarlı olup aşılarını yaptırsınlar.