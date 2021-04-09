8 milyon muhtaç insanın sofrasını Kızılay kuracak

Türk Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, bu yılki büyük Ramazan kampanyasının detaylarını şu şekilde paylaştı:

8 MİLYON İHTİYAÇ SAHİBİNE 225 MİLYONLUK YARDIM

Ramazanda 225 milyon TL değerindeki yardım malzemelerini 60 bin gönüllümüzle 8 milyon ihtiyaç sahibine ulaştırmayı planlıyoruz. Bağışçılarımızın desteğiyle yardım miktarının arttırılması bekliyoruz. Yurt genelindeki 26 aşevi ve 44 mobil ikram aracıyla 2 milyon 256 bin kişilik iftarlık yemek vererek Ramazan bereketini yaşatacak. Yaklaşık 570 bin kavurma konservesiyle de 2 milyon 280 bin ihtiyaç sahibine destek vereceğiz.

103 MİLYON TL NAKDİ DESTEK

Kızılay, 206 bin aileye hane başı 500'er TL'den 103milyon TL'lik nakdi destek sağlayacak. Zekat, Fitre ve Fidye bağışlarıyla yoksul ailelere yardım ulaştırılacak. Özellikle afetlerden etkilenen İzmir, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Tunceli ve Giresun illerindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara 23 milyon TL değerinde nakdi yardım ulaştırılarak toplam 103 milyon TL değerinde nakdi yardım sağlanacak. Bunların bir kısmı TC kimlik numaralarıyla banka hesaplarına bir kısmı da cep telefonları aracılığı ile gönderilecek.

10 MİLYON TL MOBİL ALIŞVERİŞ ÇEKİ

Belirlenmiş marketlerle yapılan iş birlikleri kapsamında Kızılay şubeleri aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine mobil alışveriş çekleri ulaştırılacak. 40 bin aileye 250 TL'lik mobil alışveriş kodu ile toplamda 10 milyon TL değerinde destek verilecek.

GIDA KOLİLERİ 700 BİN İHTİYAÇ SAHİBİNİ MUTLU EDECEK

Ayçiçek yağı, kırmızı mercimek, domates salçası, kuru fasulye, arpa ve tel şehriye, toz şeker, makarna, pirinç, bulgur, çay, un ve tuzdan oluşan 120 TL değerindeki toplam 175 bin adet gıda kolisiyl 700 bin kişilik yardım ihtiyaç sahibi ailelere ulaşacak. 300 bin kişilik giyim yardımının yanı sıra dezavantajlı çocukları da unutmayan Kızılay, Türkiye genelinde yaklaşık 400 bin çocuğa ikram paketlerini ulaştırarak çocukların neşe kaynağı olacak.

YURTDIŞINDAKİ MAZLUMLARA YARDIM ELİ

Yurt dışında Afganistan, Azerbaycan, Bangladeş, Bosna Hersek, Bulgaristan, Endonezya, Filistin, Güney Sudan, Irak, KKTC, Kosova, Makedonya, Pakistan, Senegal, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen olmak üzere toplam 18 delegasyonu aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine milletin merhamet eli olacak olan Kızılay, 963 bin ihtiyaç sahibine yardım yapacak. Ayrıca, Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesinde çıkan ve 55 binden fazla göçmenin etkilendiği yangının ardından mağdur olan Arakanlılara Ramazan ayında da yardım ulaştırmaya devam edilecek. Gıda yardımları kapsamında Bangladeş'e 20 bin, Suriye'ye 20 bin, Yemen'e 10 bin diğer ülkelere de 52 bin adet gıda kolisi olmak üzere toplamda 102 bin gıda kolisi 612 bin insana ulaştırılacak. Kovid-19 kuralları çerçevesinde çalışmalarını yürütecek olan Kızılay ekipleri, 241 bin kişilik iftarlığın yanı sıra 110 bin kişiye bayramlık kıyafet yardımı yapacak.