Beslenmeyi düzenlemek için küçük değişiklikler yeterli

Diyetisyen Kinaş, "Amacımız, insanlara sağlıklı beslenme eğitimi vermek ve bunun yanında kilo kontrolünü sağlamak. Obezite, özellikle son yıllarda Türkiye'de ciddi oranda artış göstermiştir. Artmış yağ kütlesi, hareketsizlik, eklem ağrıları, uyku apnesi gibi semptomların yanı sıra da birçok hastalıkla ilişkilidir. Bunlar tip 2 diyabet, kardiyovasküler hastalıklar, polikistik over sendromu ve en önemlisi de kanserdir. Kanserin vücut kitle indeksimizle beraber korele bir şekilde ilerlediği görülmüştür" diye konuştu.





"KİŞİNİN BESLENMESİNİ DÜZENLEYEBİLMESİ İÇİN KÜÇÜK DEĞİŞİKLİKLER YAPMASI YETERLİ"

Sağlıklı bir yaşam için fiziksel aktivite ve sporun yanında beslenmenin de çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Kinaş, "Kişinin beslenmesini düzenleyebilmesi için hayatında küçük değişiklikler yapması yeterlidir. Bunun için günlük 2-2,5 litre su tüketmeye, lifli gıdalar tüketmeye ve sebze-meyve tüketimini artırmaya dikkat etmelidir" ifadelerini kullandı.

Kinaş, kişinin günlük alacağı enerji ve kalori miktarını düzenli bir şekilde ayarlaması ve bunun yanında da su tüketimine dikkat etmesi gerektiğin belirterek, "Özellikle haftada 2 gün kuru baklagil ve lif oranı yüksek gıdalarla beslenmemiz gerekir. Bunlardan en önemlileri dengeli porsiyonlar oluşturmak, lifli gıdaları öğünlerimize eklemek, günlük su tüketimimizi arttırmak ve sebze-meyveleri öğünlerimize eklemektir." dedi.