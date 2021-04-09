Bu şekilde kanseri bile önleyebilirsiniz

Balcı, sağlık için beş probiyotik deposu gıdayı ve faydalarını şöyle sıraladı:

Yoğurt: Önemli probiyotik kaynaklarından biri de yoğurttur. Yoğurt, zararlı bakterilerin üremesini durdurarak bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar. Yüksek miktarda protein, kalsiyum, fosfor, iyot ve çeşitli vitaminleri içerir. Bağışıklık sistemini güçlendirerek birçok hastalığı önler. Günlük beslenmemizde yoğurda mutlaka yer verilmelidir. Günde 1 orta boy kase (1 su bardağı-200gr) yoğurt tüketmek sağlıklı beslenme için önemlidir.

Elma sirkesi: Probiyotik bir besin olan elma sirkesinin birçok yararı vardır. Bağırsak sağlığına iyi gelir. Kan basıncını ve kötü kolesterolü düşürür. Kan şekeri seviyesini kontrol etmeye yardımcı olur. Elma sirkesi için günlük önerilen miktar 15-20ml'dir. Bu da yaklaşık 1-1,5 yemek kaşığı elma sirkesine denk gelmektedir. Salatalarınızda sos olarak bu miktarı rahatça tüketebilirsiniz.