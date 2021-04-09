Hastanede doğum yapan her anneye tabletle salgın anlatılıyor

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi doğum servisinde yatan annelere görevli sağlık personeli tarafından doğum öncesi ve doğum sonrası Covid-19'dan korunma yolları hakkında ayrıca anne ya da bebeğin pozitif olması durumunda yapılması gerekenler de yine proje kapsamında her anneye detaylı olarak anlatılıyor.

Uzman hekimlerce hazırlanmış olan ve Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilmiş olan tabletlerdeki içerikler, doğum sonrası her anneye izletiliyor. Daha sonra da görevlilerce alınması gereken önlemler bir bir tarif ediliyor.

Uygulamadaki amaç, salgın döneminde "Hayat Bağım Projesi" ile toplumda salgın yayılımını önlemek ve Covid-19 bilgilendirici içerik çalışmalarını, yeni doğanlarda, gebelerde, ebeveyn ve çocuklarda doğru ve güvenilir bilgileri mümkün olduğunca bilinir hale getirilmesini sağlamak.

Uygulama ile ilgili bilgiler veren Yüksek İhtisas Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Hülya Rabia Diri, yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığınca hazırlanan en güncel salgın bilgilerini birebir hastalara aktardıklarını söyledi.

Doğum yapan annelere bir haftadır eğitim vermeye başladıklarını belirten Diri, "Hayat Bağım Projesi kapsamında böyle bir uygulamayı hastanemizde yürütüyoruz. Hayat Bağım Projesi, erken ve sağlıksız olarak dünyaya gelen bebeklerin hayata tutunabilmeleri aşamasında farklı dokunuşlar yaparak yola çıkılmış bir projedir. Proje 2019 yılında hayata geçmiş olup, pandemi dönemiyle de iki amacı vardır ve hastanemizde de bir haftadır bu eğitimlere bakanlık destekli olarak başlamış bulunmaktayız." dedi.

Tablet üzerinde Covid-19'la ilgili bilgilendirme sayesinde annelere ışık tuttuklarını dile getiren Diri, şunları söyledi:

"Özellikle annelerin gebelik ve emzirme döneminde salgından korunmasıyla ilgili nasıl bir yol izleyecek, bunları tablet üzerinden görsel olarak eğitimlerle annelere göstermiş oluyoruz. En çok sorulan sorular ve buna yönelik eğitimleri görsel olarak ayrıca el broşürlerinden de bilgiler vererek destekliyoruz. Anneler taburcu olup evlerine gittiklerinde nasıl korunacaklarını, bu hastalıkla ilgili bir durum olduğunda, ya da bu hastalık olduğunda nasıl davranacakları hakkında bilgiler veriyoruz. Hastalar tabletlerdeki içerikleri çok beğendiler. Görsel olması, tablet üzerinden sunum şeklinde, videolar şeklinde olması da işimizi kolaylaştırıyor aslında. Hastalarla konuştuğumuzda çok olumlu dönüşler alıyoruz. Bizlere teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Salgından kendilerini, bebeklerini, evdeki diğer çocuklarını ve ailelerinde bu salgın sürecinde nasıl bir yol izleyeceklerini öğrenmiş olarak gidiyorlar."

Hastanenin eğitim hemşirelerinden hemşire Meryem Kılıç da, proje kapsamında annelerin merak ettikleri soruların bu sayede detaylı bir şekilde cevap bulduğunu aktardı.

En çok merak edilen sorulardan birinin de salgın sürecinde anneler bebeklerini nasıl emzirmesi gerektiğini belirten Kılıç, şöyle konuştu:

"Tabletlerdeki videoları annelerimize izleterek, eğer Covid geçirdiyse bebeği kendisinden nasıl koruyabilir veya bebekte pozitif bir durum varsa kendisini bebekten nasıl koruyabilir? Bu tür konulardaki bilgileri hastalarımızla paylaşıyoruz. Özellikle annelerin en çok aklına takılan soru emzirme döneminde. Covid-19'la emzirebilir miyim. Bunu gayet açık bir şekilde videolarımızla anlatıyoruz. Bebekte Covid-19 şüphesi varsa ve eğer en yakın sağlık kuruluşuna hangi belirtileri göz önünde bulundurarak yönlendirilmesi ve bebeğinde olabilecek gözle görülür belirtileri annelere anlatıyoruz ki, bu hastalık hakkında daha çok bilgisi olsun. Vidolarımız gayet anlaşılır. Herhangi bir sıkıntımız olmadan, pandemi döneminde özellikle Covid-19'dan korunmaya yönelik bilgileri alarak annelerimiz buradan taburcu olmuş oluyorlar."

Kendisine hastanede tabletle eğitim verilen annelerden Gülnihan Kaygısız ise, Covid-19'la ilgili yeni bilgiler öğrendiğini dile getirerek, "Hamileliğim süresince Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine geldim. Kontrollerime burada devam ettim. MHRS'den önce randevularımı aldım. Doktorumun öngörüleri doğrultusunda bu 9 ayı tamamladık. Maske, mesafe, hijyen kurallarına uyarak güzel bir sonuca ulaştık. Başarılı bir şekilde bebeğimi kucağıma aldım. Bebeğime dikkat ederek emdiriyorum ve çok mutluyum. Hassas bir dönemden geçtiğimiz için bebeğime ve çevremdekilere karşı ve hamileliğimi sağlıklı bir şekilde geçirebilmem için bana bu eğitim çok faydalı oldu. Bebeğime nasıl davranacağımı, yakınlarıma nasıl mesafe koymam gerektiğini ve temizliğime nasıl dikkat edebileceğimi öğrendim. Özellikle emzirme döneminde böyle bir rahatsızlık olsa dahi bebeğimi emzirebileceğimi öğrendim. Aynı şekilde hijyene çok dikkat ederek 20 saniye boyunca ellerimizin temizliğine dikkat etmem gerektiğini ve bu süreci daha güzel atlatabileceğimi öğrendim." dedi.