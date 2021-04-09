Sağlık üzerinde olumsuz etkilere yol açabiliyor

"Pestisit", sebze ve meyvelerin doğada zarar görmeden yetişmesi için kullanılan madde veya maddelerden oluşan karışımlara deniyor. Organik ürünlerde de zaman zaman pestisit görülebildiğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Negin Azarabadi, "Yapılan bilimsel çalışmalarda organik ürünlerde bile bazı pestisit kalıntılarına rastlanıyor. EPA'ya (Birleşik Devletler Çevre Koruma Ajansı) göre pestisitler; yabani otlar, böcekler, sivrisinekler, keneler, sıçanlar, fareler gibi zararlıları ve hastalık taşıyıcıları kontrol etmek amacı ile tarım uygulamalarında sıkça kullanılan kimyasal bileşikler. Ancak yine bilimsel çalışmalara göre, pestisitlerin doğum kusurları, sinir hasarı ve kanser gibi sağlık sorunlarına da neden olabileceği tespit edilmiş. Bu nedenle meyve ve sebzelerin tüketilmeden önce etkili bir şekilde yıkanması önemli" ifadelerini kullandı.

"TUZLU SU ÇÖZELTİSİ, SADE SUDAN DAHA ETKİLİ"

Ürünlerin yıkanmasında kullanılan dezenfektanların su kadar etkili olmadığnı ifade eden Dr. Azarabadi sözlerini şöyle dürdürdü:

"2007'de yapılan bir çalışmada sebzeler sirke, tuzlu su çözeltisi ve sade su ile 20 dakika boyunca yakıp, 4 yaygın böcek ilacının kalıntıları araştırılıyor. Elde edilen verilere göre %10'luk tuzlu su çözeltisinin sade suya oranla daha etkili olduğu tespit ediliyor. Karbonat – su çözeltisi ile 12-15 dakika yıkanan elmalarda hem yüzeydeki hem de elma kabuğunun altındaki pestisit kalıntılarına rastlanmıyor. Pestisitlerin sağlık üzerine olan olumsuz etkileri nedeni ile meyve ve sebzelerin efektif bir şekilde yıkanması oldukça önemli. Bilimsel çalışmaların verilerine dayanarak meyve ve sebzelerin karbonatlı su ile yıkanması pestisitlerden arındırmada en etki yöntemlerdendir."