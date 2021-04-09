Temizlenmemiş tükürük bezi taşları enfeksiyona yol açabilir

Altın,"Temizlenmemiş tükürük bezi taşları, boyunda şişliklere ve yemeklerden sonra ağrıya neden olabiliyor. Bu taşların temizlenmemesi enfeksiyona yol açabilir." ifadesini kullandı.

Sağlığımız ve besinlerin sindirilmesi gibi konularda önemli rol üstlenen tükürüğün tükürük bezleri tarafından salgılandığını belirten Dr. Altın, şu ifadeleri kullandı:

"Hayati fonksiyonları bulunan tükürük bezleri enfeksiyon ve tükürük taşları oluşumu gibi hastalıklar görülebilir. Nadiren de apse tehlikesi oluşturabilir. Çoğunlukla sıvı kaybına yol açan hastalıklar ya da az su içmek gibi nedenlerle oluşan taşlar tükürük kanallarını tıkar ve akımını engeller. Yemek yerken ya da sonrasında çene altında, boyunda ağrı ve şişme hastalığın belirtilerindendir. Bu tür şikayetleri olanların vakit kaybetmeden kulak burun boğaz uzmanına başvurması gerekir."

"GEÇ TEŞHİSTE SORUN BÜYÜYOR"

Altın, tükürük bezi taşı tedavisinin ertelenmemesi gerektiğini belirterek, "Tedavisi geciktirilen tükürük bezlerindeki taşlar büyümeye devam ediyor. Bu sebeple tedavi geciktirilmemeli. Tedavi yöntemi olarak ise dünya genelinde önerilen çok daha güvenli ve çok daha az riskli olan sialendoskopi yöntemini öneriyoruz." ifadesini kullandı.

Bu cerrahi operasyonun kozmetik açıdan hastaların boynunda herhangi bir kesik izi bırakmadığını kaydeden Altın, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Sialendoskopi yöntemiyle tanısı konulan ve tedavisi yapılabilen en sık rastlanılan patolojiler taşlar ve kanal darlıklarıdır. Sialendoskopiden önce tükürük bezi taşlarının tedavisinde boyuna kesi yaparak tükürük bezinin tamamen çıkarılıyordu. Bu da boyunda iz kalması ve ağız hareketlerinde görevli sinirin yaralanma riski ile karşılaşma durumunu ortaya çıkarıyordu. Sialendoskopi ile bu riskler bertaraf ediliyor. Tükürük bezi çıkarılmadan sadece taşlara müdahale ediliyor. Operasyon sonrası ağız içerisinde ödem tarzı şişlikler birkaç saatte kayboluyor."