Bu dönemde grip eşittir covid-19!

Tokat İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Ahmet Sümbül, covid-19 pandemisinde artan vaka sayılarıyla ilgili çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Op. Dr. Sümbül, "Toplumda çok fazla mutasyonlu virüs var ve çok hızlı artıyor. Bu dönemde grip=kovid demektir. Gripseniz mutlaka test yaptırın. İzole olun" uyarılarında bulundu

Covid-19 pandemisiyle savaşan dünya da vakalar korkutucu boyutta artarken Türkiye'de vaka sayıları ve ölüm sayıları Nisan ayı itibariyle hızlı artışa geçti. Bulaştırıcılığı 13 günü bulabilen İngiltere mutasyonlu virüsü ülkemizde hızla yayılmıştı. Farklı mutasyon türleri de bunu takip ederken 27 Mart-2 Nisan coronavirüs haritasında her 100 bin kişide vaka sayısı Tokat'ta 334,,86'yı bulmuştu. Vaka artışı sürerken Tokat İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Hacı Ahmet Sümbül, sosyal medyasından çarpıcı bir uyarı yaptı.



Tokat İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Ahmet Sümbül, covid-19 pandemisinde artan vaka sayılarıyla ilgili çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Op. Dr. Sümbül, "Toplumda çok fazla mutasyonlu virüs var ve çok hızlı artıyor. Bu dönemde grip=kovid demektir. Gripseniz mutlaka test yaptırın. En önemlisi de testiniz olsun veya olmasın veya pozitif ya da negatif olsun, kendinizi, ailenizden, çevrenizden, sevdiklerinizden izole edin. Bu kez virüs hızlı bulaşıyor. Gençleri ve çocukları da tutuyor. Grip diye ihmal edilince de daha geç ve daha ağır tablolarla hastaneye geliniyor." Uyarısında bulundu.