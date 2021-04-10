Koronavirüsün kalpte bıraktığı hasar böyle anlaşılıyor

'UNUTKANLIKLARA SEBEP OLUR'

Koronavirüs geçirmiş olan kalp hastalarında unutkanlıklar yaşandığını ifade eden Doç. Dr. Altıntaş, "Bunun haricinde beynin içerisinde, beyni etkileyerek unutkanlıklara sebep olur. Unutkanlıklara sebep olmasının iki nedeni var. Beyinde unutkanlık yapıyor. Bir tanesi, hani diyoruz ya bu virüs stokin fırtınası yapıyor. İşte beynin içerisine geldiği zaman virüs, virüsle beraber stokin dediğimiz yani vücudun iltihabı savunan hücreleri geliyor ve beynin içerisinde de bir iltihap meydana geldiği için bu sefer insanlarda unutkanlıklar meydana geliyor. Bu birinci sebep. İkinci sebep ise dedik ki; 'virüs kan pıhtılaşmasına sebep oluyor.' İşte beyin damarlarının uç noktalarında bizim tomografide görmediğimiz küçük, küçük hücrelerde ölümlere sebep oluyor. Beyin hücrelerinin ölümlerine sebep olduğu için unutkanlıklara sebep oluyor" dedi.

'SAÇ DÖKÜLMESİ YAPIYOR'

Doç. Dr. Nejat Altıntaş, Fransa'da virüs geçiren insanlarda unutkanlığın neden kaynaklandığının araştırıldığını belirterek, "Bunun sebebi olarak da bir beynin içerisindeki iltihap, iki beyin hücre damarlarındaki ufak tıkanma. Ve bunun adına da literatürde 'beyin sisi' demişler. Beyin sisinden dolayı da insanlar iki şey yapıyor. Bir konuşacağı konuyu unutmaya başlıyorlar, ikincisi de konsantrasyon kayıpları yaşıyorlar. Birincisi kalbi tutabiliyor, bunun için MR çekmek lazım. Beyni tutabiliyor, beyin sisine sebep oluyor. Beyin sisi de yaklaşık 6 ay içerisinde kendi geçiyor. Bir de özellikle tiroid bezini tutabiliyor. Tiroid bezini tuttuğu zaman da tiroidin çalışmasını bozabiliyor. Hipotiroidiye ve hipertiroidiye sebep oluyor. Bu bez aşırı çalıştığı zaman insanlarda çarpıntılar, sinirlilikler olabiliyor. Az çalışmasından dolayı da güçsüzlükler, halsizlikler olabiliyor. Bunun haricinde 6 ay sonrasında bile saç dökülmesi yapıyor. Çok enteresan bir saç dökülmesi var burada, benim de kendi deneyimlediğim, hastalarımda gördüğüm. Özellikle alın bölgelerinde değil, tepe bölgesinde saç dökülmesi yapıyor. Yani bir koronalı insan görüyorsanız özellikle tepe bölgesinde açılma varsa, bunun sebebi koronavirüse bağlı olarak meydana geliyor. Bir de herkesin bildiği bir şey var, koku almayı bozabiliyor. Koku alma da yaklaşık 6 ay içerisinde genel olarak dönüyor ama yüzde 7 yüzde 8 insanda 6'ncı ayda hala devam edebiliyor" diye konuştu.