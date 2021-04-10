Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Sağlık Haberleri Sağlık Bakanlığı iki yeni Kovid-19 aşısı için daha devrede!
Giriş Tarihi: 10.4.2021 14:32 Son Güncelleme: 10.4.2021 14:43

iki yeni Kovid-19 aşısı için daha devrede!

BURAK ÇELİK BURAK ÇELİK
Sağlık Bakanlığı iki yeni Kovid-19 aşısı için daha devrede!

Türkiye'nin dört bir yanında aşı uygulaması devam ederken , BioNTech ve 'ın ardından iki yeni aşı için daha devreye girdi. Yerli aşı devreye girene kadar aşı seçeneklerini artırmak isteyen Sağlık Bakanlığı, ve Johnson&Johnson aşıları için görüşmelerini sürdürüyor.

ABD'de yaygın bir şekilde kullanılan ve BioNTech aşısı gibi Mrna teknolojisiyle üretilen Moderna'nın yüzde 94 oranında koruyuculuğu bulunuyor. Johnson&Johnson aşısının ise tek doz olması nedeniyle aşılama sürecini hızlandıracağı düşünülüyor. Sağlık Bakanlığı'nın görüşmeleri olumlu tamamlandığı takdirde mevcut aşılara Moderna ve Johnson&Johnson da eklenmiş olacak.

PIHTI RİSKİ NEDENİYLE KULLANILMAYACAK

Bazı hastalarda kan pıhtılaşmasına yol açtığı için İngiltere'de 30 yaş altındakilere yapılmayacağı açıklanan AstraZeneca aşılarının ise Türkiye'de kullanılmasının düşünülmediği öğrenildi.

SPUTNİK'İN TOKSİKOLOJİ TESTLERİ OLUMLU

Toksikoloji testleri olumlu devam eden Sputnik V aşısının ise herhangi bir aksilik olmaması halinde önümüzdeki aylarda Türkiye'de de üretilmesi hedefleniyor.

BIONTECH KADEMELİ GELECEK

Türkiye'de uygulanan iki Kovid-19 aşısından biri olan BioNTech aşısının sevkiyatı yaz aylarında daha da hızlanarak yılsonuna kadar 30 milyon doza tamamlanacak.

GÖZLER KABİNE TOPLANTISINDA

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, Pazartesi günü toplanarak Ramazan ayında alınması gereken yeni önlemlere ilişkin önerilerini Kabine Toplantısı'nda görüşülmek üzere sunacak. Toplantıda tam kapanma dâhil olmak üzere yüksek riskli illerde yüz yüze eğitimin durumu, kademeli mesaiye geçiş ve sokağa çıkma kısıtlama saatlerinde değişiklik yapılması gibi seçeneklerin ele alınması bekleniyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sağlık Bakanlığı iki yeni Kovid-19 aşısı için daha devrede!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA