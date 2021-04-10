Sağlık Bakanlığı iki yeni Kovid-19 aşısı için daha devrede!

ABD'de yaygın bir şekilde kullanılan ve BioNTech aşısı gibi Mrna teknolojisiyle üretilen Moderna'nın yüzde 94 oranında koruyuculuğu bulunuyor. Johnson&Johnson aşısının ise tek doz olması nedeniyle aşılama sürecini hızlandıracağı düşünülüyor. Sağlık Bakanlığı'nın görüşmeleri olumlu tamamlandığı takdirde mevcut aşılara Moderna ve Johnson&Johnson da eklenmiş olacak.
PIHTI RİSKİ NEDENİYLE KULLANILMAYACAK
Bazı hastalarda kan pıhtılaşmasına yol açtığı için İngiltere'de 30 yaş altındakilere yapılmayacağı açıklanan AstraZeneca aşılarının ise Türkiye'de kullanılmasının düşünülmediği öğrenildi.
SPUTNİK'İN TOKSİKOLOJİ TESTLERİ OLUMLU
Toksikoloji testleri olumlu devam eden Sputnik V aşısının ise herhangi bir aksilik olmaması halinde önümüzdeki aylarda Türkiye'de de üretilmesi hedefleniyor.
BIONTECH KADEMELİ GELECEK
Türkiye'de uygulanan iki Kovid-19 aşısından biri olan BioNTech aşısının sevkiyatı yaz aylarında daha da hızlanarak yılsonuna kadar 30 milyon doza tamamlanacak.
GÖZLER KABİNE TOPLANTISINDA
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, Pazartesi günü toplanarak Ramazan ayında alınması gereken yeni önlemlere ilişkin önerilerini Kabine Toplantısı'nda görüşülmek üzere sunacak. Toplantıda tam kapanma dâhil olmak üzere yüksek riskli illerde yüz yüze eğitimin durumu, kademeli mesaiye geçiş ve sokağa çıkma kısıtlama saatlerinde değişiklik yapılması gibi seçeneklerin ele alınması bekleniyor.