Sağlık Bakanlığı iki yeni Kovid-19 aşısı için daha devrede!

ABD'de yaygın bir şekilde kullanılan ve BioNTech aşısı gibi Mrna teknolojisiyle üretilen Moderna'nın yüzde 94 oranında koruyuculuğu bulunuyor. Johnson&Johnson aşısının ise tek doz olması nedeniyle aşılama sürecini hızlandıracağı düşünülüyor. Sağlık Bakanlığı'nın görüşmeleri olumlu tamamlandığı takdirde mevcut aşılara Moderna ve Johnson&Johnson da eklenmiş olacak.

PIHTI RİSKİ NEDENİYLE KULLANILMAYACAK

Bazı hastalarda kan pıhtılaşmasına yol açtığı için İngiltere'de 30 yaş altındakilere yapılmayacağı açıklanan AstraZeneca aşılarının ise Türkiye'de kullanılmasının düşünülmediği öğrenildi.