Çoğu da azı da zarar: Sular durulmuyor



PROF. DR. HALİT YEREBAKAN (KARDİYOLOJİ UZMANI)



Su hayattır

- Su insanlık tarihinin başından itibaren önemli bir madde miydi?

- Su hayattır ve dünyadaki yaşam doğrudan suyla bağlantılıdır. Eski kaynaklara bakıldığında tüm uygarlığımızın su kullanımı üzerine inşa edildiği söylenebilir.

- Su içmenin tıbbi faydalarını fark etmek ne kadar eskilere dayanıyor?

- Su ve sanitasyonla (temiz ve kaliteli olması) ilgili arkeolojik ve yazılı kaynaklar ancak nispeten yakın zaman arşivlerinden bulunabiliniyor. Ancak geçmişte su ve sağlık başlıklı önerilerin ilk olarak Akdeniz bölgesinde yerleşik fikir önderlerince dile getirildiğini biliyoruz. Aslında su içmenin önemi nasıl keşfedildi sorusunun cevabı değil ama güvenilir su kaynaklarına ulaşmanın önemi dile getirilmiştir hep. Tabii kaliteli suyun ve suyun sağlığa faydalarını ilk tıbbi yazar Yunan filozof Alcmaeon tarafından anlatıldığı arşivlere geçmiştir.

Milattan sonra ise Galen'in su ve sağlık bildirileri ile daha farklı anlam kazansa bile, temelde insanların ihtiyacı temiz ve kaliteli su olarak tanımlanmıştır.

- Vücut için neden önemli?

- Su, kısaca H2O, hücrelerimizin hayati olarak ihtiyaç duyduğu yapılarını korumak üzere içlerinde bulunması gereken besindir.

- Bunu hepimiz biliyoruz ama ya diğer fonksiyonları neler?

- Bedenimizin iç ısısını kontrol eder ve dengede tutar, karbonhidrat ve proteinlerin metabolize edilip kanda taşınmasını sağlar, bedenimizdeki atıkların idrar ve dışkı yoluyla atılmasını sağlar, beyin ve omuriliğe basınç desteği sağlar ve hasardan korur, tükürük ve diğer salgıları oluşturur, eklemleri kayganlaştırır.

Ve su sadece kanımızda yer almaz, organlarımızda değişken oranlarda sudan oluşurlar. Kalbimiz ve beynimiz neredeyse dörtte üç oranında sudan oluşur, akciğerlerimiz neredeyse bir armut kadar su içerir. Kuru olabileceğini düşündüğümüz kemiklerimizin bile neredeyse üçte biri sudan oluşuyor.

- Yeterli su içmeyen biri nasıl sorunlarla karşılaşır?

- Yeter miktarda su içmeyen biri dehidrasyon neticesinde, ciddi sağlık problemleri yaşayabilir.

Yorgunluk, kafa karışıklığı, hafıza kaybı, baş dönmesi, idrar yolu enfeksiyonları, kabızlık, kuru-kırışık cilt, kırılgan saç, zayıf tırnaklar ve baş-kas ağrısı, az su içmek neticesinde karşılaşılabilecek durumlardan birkaçı.

