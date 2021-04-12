Bu sahur önerisine dikkat!

"PORSİYON KONTROLÜNE DİKKAT EDİN"

"Az çeşitli, az porsiyonlu iftar masaları kurun, sofralarınızı sadeleştirin. İftar sofralarında baklagillere, tahıl grubu ürünlere, taze sebzelere, meyvelere yer verin. Yemeklerinizi haşlama usulüyle ya da fırında pişirmeyi tercih edin. Yağlı, tuzlu, baharatlı, soslu yiyeceklerden uzak durun. İftarı bir bardak su, bir adet hurmayla açın, yemeğinizi yavaş ve çiğneyerek tüketin. Kronik kabızlığı olanlar hurmanın yanına kuru kayısı da eklesin. Doyduğunuzu hissettiğiniz anda sofradan kalkın, aşırı tüketimden kaçının, porsiyon kontrolüne dikkat edin. Bolca salata yiyin. Salatalarınıza dereotu, taze nane, limon veya bir tatlı kaşığı elma sirkesi ekleyerek tüketin.

"Şerbetli tatlılardan uzak durun, haftada 2-3 defa evde az şekerli hazırlanan sütlü tatlılar tercih edin. Asitli, şekerli, hazır şerbetli içecekleri evinize sokmayın. Evde hazırlanan, az şeker kullanılan, yaş ya da kuru meyvelerle hazırladığınız içecekleri için. İftardan sonra hazımsızlığa, şişkinliğe, mide rahatsızlıklarına iyi gelen bitki çayları (rezene, yasemin vb.) tüketin. İftar ve sahur arasındaki zaman dilimi içinde abartmamak koşuluyla taze ve kuru meyve (kuru kayısı, kuru incir, hurma, elma, çilek, çağla vb.) tercih edin. Sindiriminizi rahatlatması ve kilo kontrolü için iftardan sonra ev içinde kısa yürüyüşler, basit egzersizler yapın. Sahura mutlaka kalkın, hazmı kolay ürünleri seçin. Gün boyu tok tutma özelliği olan, yavaş sindirilen, yüksek enerjiye sahip ürünler (yumurta, peynir, zeytin, yoğurt, ceviz, yulaf ezmesi, tam tahıllı ekmek vb.) tüketin. Uyku kalitenizin olumsuz etkilenmemesi için yağlı, yüksek karbonhidratlı besinlerden kaçının."