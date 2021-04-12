Covid-19’da besin takviyeleri nasıl zehire dönüştü?

"Vitamin ve mineraller, meyve ve sebzenin içerisinde yer alır, kapsül, tablet, şurup ve damla gibi formlarda yer alıyorsa bu ilaçtır ve ilaçlar mutlaka doktor ve eczacı denetiminde kullanılmalıdır" diyen Aromaterapi Uzmanı Eczacı Özlem Pamuk Yıldız, bu süreçte yapılması gerekenleri anlattı…

"Özellikle covid-19 pandemisi yaşadığımız şu bir yıl içinde, virüsten korunma amacıyla bağışıklık güçlendirmek için vitamin-mineral takviyeleri, bitkisel ürünler, yağlar çokça gündemde yer alıyor. Halbuki bağışıklık sistemimizi olması gerekenden fazla uyarmak sağlıklı bir durum değil. Kronik hastalıkları olan ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerin güçlendirmesi yeterli." diyen aromaterapi uzmanı Eczacı Özlem Pamuk Yıldız, sağlıklı beslenmenin öneminde dikkat çekerek, artık marketlerden bile rahatlıkla temin edilebilen aromaterapik yağların mutlaka eczacı ve hekim kontrolünde kullanılması gerektiğini vurguladı.

BAĞIŞIKLIĞI AŞIRI UYARMAK DA TEHLİKELİ

Bilinçsiz aromaterapik yağ, vitamin-mineral kullanımının normal çalışan bağışıklık sistemine zarar verdiğini ifade eden Yıldız, "Bağışıklık sistemini aşırı uyarmanın onu kendisine karşı da uyarmak anlamına gelebilir. Enerjisini immun sisteme harcamaya çalışan bir vücut viral bir enfeksiyonla karşılaştığında bununla baş edebilecek yeterli enerjiyi bulamayabilir. Covid sürecinde bunun sonuçlarını stokin fırtınası olarak gördük. Yürüyerek girdiği hastaneden 1 günde fenalaşıp, 3 gün içerisinde hayatını kaybeden hastalara tanık olduk. Bu nedenle önce sağlıklı beslenmek ardından hekim ve eczacının yönlendirmelerine kulak vermek gerekiyor" dedi.

'BİTKİSEL ZARARSIZDIR' DİYE BİR ŞEY YOK!

Son bir yılda kulaktan dolma bilgilerle, bitkilerin ve vitamin- minerallerin bilinçsiz kullanımının artışına dikkat çeken Özlem Pamuk Yıldız, bu süreçte medyanın ve sağlık çalışanlarının ekstra özenli davranması gerektiğini vurguladı. Bitkisel destek ürünleri, bitki çayları gibi fitoterapötikler de gelişi güzel kullanılacak ürünler olmadığının altını çizen eczacı, 'bitkisel zararsızdır' anlayışının yanlış olduğunu ifade etti. Bitkilerin içinde bulunan çoklu moleküller bir çok ilaç ile etkileştiği gibi, genel manada kan sulandırıcı etkileri de bulunduğunu ifade eden Yıldız, hepsinin kullanıması gereken belli dozları olduğunu söyledi.

SÜREKLİ KULLANIMI TOKSİSİTEYE NEDEN OLABİLİR

Bunun yanı sıra yine Covid-19 virsunden korunma sağladığı gibi söylemlerle kekik yağı başta olmak üzere bazı uçucu yağların sürekli kullanımı gündeme geldi. Bu son derece yanlış bir duyuru. Şöyle ki; kekik yağı çok güçlü anti-viraldir. Bu doğrudur fakat sürekli kullanımı toksisiteye sebep olur ve özellikle alerjik ve astımlı kişilerde kullanımı çok dikkat gerektirir. Mesela astım hastasının soluyabileceği 1-2 yağ vardır. Diğerleri astım krizine neden olabilirler doza bağlı olarak, alerjik kişilerin de alerjisi tetiklenebilir, bu durum birçok uçucu yağ için geçerlidir